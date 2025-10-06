Пострадалите от потопа ще получат по над 7000 лв. помощ от държавата

Социалното министерство ще внесе в МС предложение пострадалите от наводненията да получат по 3000 лв. еднократна помощ, съобщи министър Борислав Гуцанов по Нова тв.

Помощи ще получат и хората с опустошени домове за покупката на електроуреди и тя ще е от 2500 лв.

Гуцанов посочи още, че максималната еднократна помощ по Закона за социално подпомагане е 1914 лв. за посрещане на належащи нужди.

Така общата сума, която могат да получат засегнатите от поройните дъждове, е 7414 лв.

Социалният министър изтъкна, че се обсъжда и каква да е еднократната помощ за наследниците на четиримата загинали в потопа. Обсъжданата сума е около 15 000 лв.

Подобна бе е помощта за пострадалите при пожарите през лятото.

Междувременно за утре е обявен червен код за порои в Източна България - той ще важи за части от областите Хасково, Ямбол, Силистра, и за целите Добрич Варна и Бургас.

Предупреждение от втора степен – оранжев код, е обявено за част от областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Смолян, Хасково, Бургас, Варна и Силистра, както и за целите Кърджали, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен.

Жълт код е обявен за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София-област, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Сливен и Пловдив.

Синоптикът Анастасия Стойчева прогнозира пред Нова тв, че валежите ще продължат 56 часа. Циклонът ще е бавен, ще обхване повече райони.