Плаща ли се на депутатите, ако не присъстват на заседанията

Председателят на партия "Възраждане" Костадин Костадинов заяви днес, че членовете на неговата парламентарна група ще отсъстват от бъдещи сесии на Народното събрание освен при гласуване на вотове на недоверие и други важни гласувания. Но имат ли право да депутатите да направят това, без да бъдат санкционирани?

Народните представители не получават пълно възнаграждение, ако отсъстват от заседания на парламента без уважителни причини. Това е изрично регламентирано в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

Чл. 13. (1) При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение.

(2) При неоправдано отсъствие от заседание на парламентарна комисия, подкомисия и работна група на народния представител се прави удръжка, равна на съответната добавка за участие в заседанието.

(3) При неоправдано отсъствие от три поредни или общо 5 пленарни заседания за съответния месец на народния представител се прави удръжка, равна на две трети от месечното му възнаграждение, и Народното събрание не поема повече от една трета от допълнителните му разходи по чл. 11.

(4) Когато поради липса на кворум заседанието на Народното събрание не бъде открито или бъде прекратено, на народните представители, отсъствали по неуважителни причини от заседанието, се прави удръжка, равна на две трети от дневното възнаграждение.

За уважителни причини се считат болест (удостоверена с медицински документ), служебна ангажираност, участие в международни форуми или комисии. При всички други случаи отсъствието се води „неоправдано“ и води до санкции.

Ако пътуванията на депутатите са официални – като част от дейността на парламента (например срещи с избиратели, изнесени заседания на комисии, участия по покана на институции), те могат да бъдат признати за уважителна причина. Тогава отсъствието се извинява и няма удръжки. Но ако са самостоятелни обиколки по партийна инициатива, това не се счита автоматично за уважителна причина по Правилника.

На практика това означава, че заплатата на депутатите е обвързана с присъствието им в пленарната зала и в комисиите.