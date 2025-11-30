Пламен Димитров: Няма как да се затвори кутията на Пандора, която вече беше отворена с Бюджет 2026

Няма как да се затвори кутията на Пандора, която вече беше отворена, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров по повод Бюджет 2026 в предаването "120 минути" по БТВ. Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара (БСК), обяви, че бизнесът подготвя пакет от предложения, с които да се спести голяма част от разходите в Бюджета.

"Не може да се сведе всеки един до "чантаджия" и да се създаде конфликт между частния и обществения сектор", добави Димитров.

Според него трябва да се следва постоянна политика по доходите, която да е до 10%. Пламен Димитров посочи, че големите числа, които тежат на бюджета, няма как да бъдат намалени рязко.

"Трудно може да бъде направен друг бюджет", смята той.

Според Димитров капиталовата програма за общините е силно завишена. Около 300-400 млн. евро могат да бъдат спестени само от капиталовата програма, изчисли той и бе категоричен, че ако се налага синдикатите да направят протести, ще го направят.

Добри Митрев посочи, че увеличението на осигуровките, данък "дивидент" и отмяната на СУПТО трябва да отпаднат от бюджета за 2026 г.

Според него има парадокси, които трябва да се избегнат в бюджета за следващата година - едните да не получават страшно много, спрямо други, които получават по-малки заплати. Той обяви, че бизнесът подготвя пакет от предложения, с които да се спести голяма част от разходите в Бюджет 2026.

По думите му те са на стойност около 1,5 млрд. евро и ще компенсират отпадането на „червените линии“ в бюджета за следващата година, с които работодателите не са съгласни. Той даде пример с отпадане на автоматизма при увеличаването на възнагражденията в определени сектори като отбраната и сигурността.

„Ако отпаднат само тези механизми, би трябвало да се спестят разходи в размер на над 450 млн. евро за следващата година. Освобождаването на незаети щатни бройки – половината от тях, също ще доведат до спестяване на разход от 140 млн. евро. До тук – пoловин милиард евро. Така ще компенсираме отпадането на повишаването с 2 процентни пункта на осигуровките за фонд „Пенсии“, компенсирането на максималния осигурителен доход, двойното увеличение на данък „дивидент“ и отмяната на СУПТО“, обясни Митрев.

Синдикатите са на мнение, че заплатите в обществения сектор не растат справедливо, защото едни получават 50%, а други – 5%. Президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че това е повишило изключително напрежението сред държавните служители, които са с високо образование, но взимат близки до минималната заплати.

„Всяко обвързване и автоматизъм водят след себе си подобно напрежение и рано или късно ще бъде отменено. Аз съм песимист, че ще стане сега. В „продължението на мача“ не можем да вземем такова решение, доколкото чувам от управляващата коалиция. Големите числа, които тежат на бюджета, не могат да се махнат рязко. Аз не вярвам да се направи радикално нов бюджет“, обясни Димитров.

От БСК обясниха, че за бизнесът става все по-трудно да увеличава заплатите на своите служители, защото разходите им растат все повече при никакво увеличение на производителността на труд, промишлеността и износът.

„Смятате ли, че е справедливо ръководителят на една институция да получи бонус нас 120 хил. лв. годишно? Колко минимални заплати са това? Трябва да седнем във вторник и мярка по мярка да ги разглеждаме“, каза още Митрев.

Той обясни, че Министерство на финансите е заложило през 2027 и 2028 г. плавно да се увеличи осигурителната вноска, като времето не е избрано случайно – тогава е планувано да започне реформа в пенсионната реформа. Митрев беше категоричен, че в момента са против увеличение дори с 1 процентен пункт.

Пламен Димитров посочи, че КНСБ няма да участват в планувания протест за понеделник, 1 декември, защото те не се включват в политически демонстрации.

Митрев каза, че БСК са неутрална политическа организация и не могат да участват в мероприятие, организирано от политическа сила. Той допълни обаче, че обсъждат демонстрация, ако исканията им не бъдат изпълнени, защото „има такъв натиск от членовете на камарата“.