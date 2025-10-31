Пеевски сезира Инспектората към ВСС заради пуснат на свобода шофьор, прегазил пешеходец

Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще сигнализира Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на състава във Врачанския окръжен съд. Причината е, че съдът е постановил решението да пусне на свобода срещу парична гаранция шофьор, убил пешеходец на пътя и избягал от местопроизшествието.

"Практиката да бъдат пускани на свобода от съда извършители на убийства при ПТП и бавното правораздаване са особено цинични и представляват много тревожен сигнал към близките на жертвите и обществото, които очакват справедливост. Защото хората искат справедливост и правов ред, а това е отговорност на магистратите, които трябва да осъществят справедливо и безпристрастно правораздаване", се казва в съобщението до медиите.

Делото е образувано след внесено искане от прокурор от Окръжна прокуратура – Враца за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняем за това, че на 26 октомври т. г., е блъснал и убил пешеходец, след което е избягал от местопроизшествието. Съдът обаче го пуска на свобода, срещу парична гаранция.