Пеевски показа нови снимки на Мухарем Мухата

OFFNews 05 ноември 2025 в 14:23 1006 5

Снимка

Снимката, която Пеевски показа по-рано в парламента.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски показа нови снимки на депутата от "Продължаваме промяната-Демократична България" Бойко Рашков във връзка с частичните избори за общински съветници в Пазарджик. Той обвини Рашков в лъжа. 

Миналата седмица (на 30 октомври) Пеевски показа снимки, на които, по неговите думи, са бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков и човек, за когото обясни, че се казва Мухарем с прякор Мухата. 

В отговор Рашков заяви, че няма представа кой е този човек и допълни, че се е здрависвал с много хора.

"Този навес къде се каза, че е от сатрапа Рашков – на кръстовището в Пазарджик, нали така? Ето го къде е навесът – къде се каза, че е - на кръстовището в Пазарджик, а той е в Хасково, улица "Стара планина". Сатрапът Рашков отново излъга, гърчи се тука при вас, хванат на местопрестъплението, като червей, заедно с момичето с пеньоара", заяви Пеевски в кулоарите на парламента.

Той се закани да ги "разкрива докрай". 

    20429

    5

    случайно прочетох

    05.11 2025 в 15:30

    -0
    +0
    Еееее, Оффнюз! Няма видео, да го чуем как грухти! Срамота!

    2970

    4

    Джендо Джедев

    05.11 2025 в 15:19

    -0
    +12
    Шиши се надява, че току-виж някой с повече от два еврона в главата си повярвал на тоя маскарад. :D

    3148

    3

    user4eto

    05.11 2025 в 15:12

    -0
    +14
    И на село има такъв навес.
    Шопар ела ме снимай!

    18187

    2

    sawall

    05.11 2025 в 15:05

    -0
    +7
     грух-грух

    8015

    1

    plamen-f

    05.11 2025 в 14:44

    -0
    +27
    не разбрах как ги свърза тези 2 картинки
     
