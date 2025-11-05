Пеевски показа нови снимки на Мухарем Мухата

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски показа нови снимки на депутата от "Продължаваме промяната-Демократична България" Бойко Рашков във връзка с частичните избори за общински съветници в Пазарджик. Той обвини Рашков в лъжа.
Миналата седмица (на 30 октомври) Пеевски показа снимки, на които, по неговите думи, са бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков и човек, за когото обясни, че се казва Мухарем с прякор Мухата.
В отговор Рашков заяви, че няма представа кой е този човек и допълни, че се е здрависвал с много хора.
"Този навес къде се каза, че е от сатрапа Рашков – на кръстовището в Пазарджик, нали така? Ето го къде е навесът – къде се каза, че е - на кръстовището в Пазарджик, а той е в Хасково, улица "Стара планина". Сатрапът Рашков отново излъга, гърчи се тука при вас, хванат на местопрестъплението, като червей, заедно с момичето с пеньоара", заяви Пеевски в кулоарите на парламента.
Той се закани да ги "разкрива докрай".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
20429
5
05.11 2025 в 15:30
2970
4
05.11 2025 в 15:19
3148
3
05.11 2025 в 15:12
Шопар ела ме снимай!
18187
2
05.11 2025 в 15:05
8015
1
05.11 2025 в 14:44
Русия призова украинските войски в Покровск и Купянск да се предадат, градовете са обкръжени
Комисия ''Сорос'' ще има, 17 отсъстващи евроатлантици от ПП-ДБ и ГЕРБ я направиха възможна
Поне 10 ранени, след като мъж се вряза с колата си в хора във Франция (допълнена)
Русия призова украинските войски в Покровск и Купянск да се предадат, градовете са обкръжени
Поискаха забрана на Маша и мечокът, филмът противоречал на руските ценности