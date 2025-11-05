Пеевски показа нови снимки на Мухарем Мухата

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски показа нови снимки на депутата от "Продължаваме промяната-Демократична България" Бойко Рашков във връзка с частичните избори за общински съветници в Пазарджик. Той обвини Рашков в лъжа.

Миналата седмица (на 30 октомври) Пеевски показа снимки, на които, по неговите думи, са бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков и човек, за когото обясни, че се казва Мухарем с прякор Мухата.

В отговор Рашков заяви, че няма представа кой е този човек и допълни, че се е здрависвал с много хора.

"Този навес къде се каза, че е от сатрапа Рашков – на кръстовището в Пазарджик, нали така? Ето го къде е навесът – къде се каза, че е - на кръстовището в Пазарджик, а той е в Хасково, улица "Стара планина". Сатрапът Рашков отново излъга, гърчи се тука при вас, хванат на местопрестъплението, като червей, заедно с момичето с пеньоара", заяви Пеевски в кулоарите на парламента.

Той се закани да ги "разкрива докрай".