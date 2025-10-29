Парламентарната комисия за контрол над службите не заседава за девети пореден път

Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения не заседава за девети пореден път. Този път в залата имаше кворум, но депутатите са отхвърлили дневния ред, каза пред БТА председателстващият комисията Златан Златанов от парламентарната група на "Възраждане".
В дневния ред на комисията беше заложено изслушването на изпълняващия функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев относно миналите частични избори в Пазарджик за общински съвет.
Според управляващата сглобка изборите не са представлявали обществен интерес и е имало Централна избирателна комисия, която е трябвало да се заеме със случая, каза Златанов.
Управляващите вече блокират дейността на комисията не като не идват на заседания, а като отхвърлят дневния ред. Промяната дойде, след като спрях да им приемам извинителните бележки, твърди Златанов.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Двама загинаха на жп релсите за ден, единият е нидерландец
Мегапоръчката за чистотата на София: СО с решение за три зони
Би Би Си: Руската армия се закрепя в Покровск
Община ''Люлин'' организира факелно шествие за Деня на будителите