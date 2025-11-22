ОИК Варна обяви, че неделното ѝ заседание е заради 3 сигнала срещу кмета

OFFNews 22 ноември 2025 в 14:40
Благомир Коцев в съда

Снимка Архив
Благомир Коцев бе преместен от София във Варна, където варненски съд ще продължи да гледа делото му.

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна ще заседава по три сигнала срещу кмета Благомир Коцев в неделя, 23 ноември, съобщиха днес от ОИК. Последният сигнал е от 21 ноември.

Информацията идва след обявеното вече извънредно заседание, на което се очаква, че ОИК ще гласува дали да отстрани кмета от поста.

В писмо до медиите във Варна от ОИК уточняват, че съобщението за заседанието е публикувано на сайта на комисията. То е съобразено изцяло със сроковете, предвидени в Изборния кодекс, и затова се провежда в неделя, допълва комисията.

Всички членове на ОИК са поканени своевременно. Уведомен е и адвокатът на Благомир Коцев, като в комисията е получена обратна разписка от кмета, която удостоверява, че той е запознат с цялата документация по извършената от ОИК проверка.

Работата на комисията няма нищо общо с наказателното дело срещу Благомир Коцев, нито с гледането на мярката му за неотклонение, насрочено за 27 ноември, подчертават от ОИК. Те уточняват, че производството пред комисията разглежда различен тип въпроси и се провежда независимо дали човекът, за когото се отнася, е задържан под стража, или е на свобода.

    Еми варненци - имате неделно занимание :)
     
