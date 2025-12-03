Очаква се парламентът да гласува оттеглянето на проекта за Бюджет 2026

Очаква се депутатите днес да гласуват дали да бъде изтеглен проектът за държавен бюджет за 2026 г., който мина вече на първо четене.

След масовите протести в понеделник – 1 декември, правителството поиска изтегляне на финансовата рамка.

Вчера (2 декември) власт, синдикати и работодатели се срещнаха в министерството на финансите, а там изненадващо се появи и премиерът Росен Желязков.

На разговорите не беше обсъдено удъжлаване на бюджета за 2025 г.

Договорено е, че пенсионната вноска няма да се вдигне с 2 процентни пункта от догодина, вероятно и максималният осигурителен доход ще нарасне с по-малко от предвиденото.

В четвъртък работодатели и синдикати ще проведат нова среща, за да отидат на нови разговори в Министерството на финансите в петък.

Тогава предстои и ПП-ДБ да внесат вот на недоверие. А тази вечер в няколко града предстоят нови протести от 18 ч.