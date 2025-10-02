НС прие на първо четене промени в НК за нелегалните старчески домове

Да бъдат инкриминирани организирането и управляването на домове за възрастни хора без лиценз, реши на първо четене Народното събрание. Промените в Наказателния кодекс бяха приети единодушно със 172 гласа "за". Вносител на законопроекта е Министерски съвет.

С промените се предвижда управители на домове, които не спазват стандартите за качество на услугите и по този начин излагат на опасност живота или здравето на възрастните хора да подлежат на наказание до три години лишаване от свобода или пробация.

Предлага се с до пет години лишаване от свобода и глоба от 1000 лв. до 5000 лв. да бъдат наказвани лицата, които без лиценз предоставят услуги като дом за възрастни хора, ако в едногодишен срок, след като веднъж са били глобени, отново извършват такава дейност.

Ако юридическо лице се е обогатило от тази дейност, да търпи имуществена санкция от 100 000 лв., предвиждат промените, внесени от кабинета.

Предлага се престъплението да е по-тежко наказуемо, в случай че е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително, чрез използване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ; с цел имотна облага; от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, или представлява опасен рецидив.

Променя се и Законът за социалните услуги като се предвижда сериозно завишаване на глобите и имуществените санкции при предоставяне на социални услуги без лиценз, като могат да достигнат до 30 000 лв.

По-високи санкции са предвидени и при неспазване на законодателството и стандартите за качество. Когато тези нарушения са довели до неспазване на правата на потребителите, санкциите могат да достигнат до 25 000 лв.

Правосъдният министър Георги Георгиев посочи, че над 700 млн. лв. по Плана за възстановяване са предвидени за възстановяване или изграждане на нови сгради за предоставяне на социалните услуги, но за да се предотвратят нарушения са необходими строги закони: