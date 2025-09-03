Новият политически сезон започва с протести

Ваканцията приключи и депутатите се връщат в пленарната зала за новия политически сезон. В първия работен ден на НС се очакват и два протеста.

В програмата на народните представители е включено обсъждане на мерките за справяне с безводието, което ще бъде съпроводено от два протеста.

Първа точка в дневния ред на парламента е проект на решение за провеждане на референдум с въпрос дали българският лев да бъде запазен като единствена национална валута до 2043 г. Предложението за включване в дневния ред на депутатите е внесено от "Величие“, но с подкрепата на "Възраждане“ и МЕЧ.

В програмата за днес има още три точки. С подписите на депутати от ГЕРБ-СДС и ДПС - Ново начало е внесен проект на решение за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България. По предложение на депутата Младен Шишков от ГЕРБ-СДС ще бъде обсъдено и създаването на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за проблемите с безводието в страната.

Предстои и първо гласуване на внесените от депутати от БСП-Обединена левица промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Предвижда се намаляване на лихвения процент при отпускане на кредити и се дава възможност, ако станат родители, и двамата в семейството да имат право да се възползват държавата да заплати непогасената част от общия размер на задължението.

В понеделник от ДСБ обявиха, че настояват премиерът Росен Желязков да бъде изслушан в парламента за състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на българска територия. Поводът е съмнението за "хибридна руска атака“ срещу самолета на Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ у нас.

Два протеста ще съпътстват работата на депутатите. В 10 ч. пред сградата на Народното събрание под надслов: "Легитимното Народно събрание на българския народ ПРОТИВ нелигитимно избран парламент". Вторият под мотото: “Отпор срещу диктатурата”. Той започва в 18 ч. пред Съдебната палата. Негов организатор е инициатива "Правосъдие за всеки“ и е подкрепен от ПП-ДБ.