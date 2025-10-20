Наталия Киселова отива да празнува Деня на Кърджали

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще присъства на отбелязването на Деня на Кърджали и 113 години от освобождението на града.

На празничния 21 октомври председателят на парламента ще участва в церемонията по полагане на венци и цветя пред паметника на ген. Васил Делов. Наталия Киселова ще бъде гост на тържествена сесия на Общинския съвет.

По улиците на Кърджали ще премине празнично шествие на ученици от учебните заведения в града, което ще достигне до Паметника на освободителите. Там председателят на парламента ще присъства на тържествения ритуал по повод деня на Кърджали.

Наталия Киселова ще разгледа фотоизложба „Кърджали – почитай миналото, гради бъдещето“, която е подредена пред общината.

Киселова, където види празник на роза, череша, слива, на маруля – заминава да се показва. Откъде накъде? Тя трябва да пита - преди да тръгне! - ядосано заяви на 14 октомври председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в извънредно включване от партийната централа.