МС прие решение за създаване на Национален борд по водите

Министерски съвет прие решение за създаване на Национален борд по водите. Съгласно поставената с решение на Народното събрание цел Бордът следва да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г. и да координира усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.
Председател на борда е вицепремиер, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията, както и определен с решение на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България представител на сдружението, председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие и член на Управителния съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД.
Решението предвижда поименният състав на Борда, в т. ч. резервни членове да бъдат определени със заповед на министър-председателя.
Бордът ще заседава два пъти месечно и ежемесечно ще отчита дейността си пред Народното събрание.
17.09 2025 в 16:20
