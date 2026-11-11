МС основа комисия по погребението на Вежди Рашидов

Министерският съвет прие Решение за определяне на състава на комисия по погребението на Вежди Летиф Рашидов – председател на 48-ото Народно събрание на Република България, съобщи правителствената пресслужба.

За председател на комисията е определена Михаела Доцова - председател на Народното събрание, а за членове: Иво Христов, заместник министър-председател и Евтим Милошев, министър на културата.

Вежди Рашидов е министър на културата в първото и второто правителство на Бойко Борисов. Той заема поста от 27 юли 2009 г. до 13 март 2013 г. и от 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г., по данни на Министерството на културата. Рашидов е бил народен представител в седем парламента.

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