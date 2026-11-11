МС основа комисия по погребението на Вежди Рашидов

OFFNews 11 ноември 2026 в 17:50 3125 0
Вежди Рашидов

Снимка БГНЕС
Вежди Рашидов

Министерският съвет прие Решение за определяне на състава на комисия по погребението на Вежди Летиф Рашидов – председател на 48-ото Народно събрание на Република България, съобщи правителствената пресслужба. 

За председател на комисията е определена Михаела Доцова - председател на Народното събрание, а за членове: Иво Христов, заместник министър-председател и Евтим Милошев, министър на културата.

Вежди Рашидов е министър на културата в първото и второто правителство на Бойко Борисов. Той заема поста от 27 юли 2009 г. до 13 март 2013 г. и от 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г., по данни на Министерството на културата. Рашидов е бил народен представител в седем парламента.

Виж още за:
Следете новините ни в :
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
Коментари
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !

 
X

Давид срещу Голиат: Победната реч на Таларико