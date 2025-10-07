МО: НАТО да засили охраната на въздушното пространство на България с пари от съюзниците

България ще поиска усилване на охраната на въздушното пространство със средства от съюзниците в Алианса.
Това съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушване пред ресорната парламентарна комисия днес.
Заявката на Министерството на отбраната (МО) е свързана с искането на НАТО за засилване на охраната по границите на Алианса.
Министър Запрянов каза, че военните вече са засилили наблюдението на североизточното ни въздушно пространство заради нарушенията с дронове над европейски страни през последните седмици.
В България трябва да има противодронова защита, но подчерта, че все още няма нужната експертиза във военния състав, каза още пред депутатите Атанас Запрянов.
