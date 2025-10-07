МО: НАТО да засили охраната на въздушното пространство на България с пари от съюзниците

07 октомври 2025
Атанас Запрянов в парламента

Снимка БГНЕС/Боян Топчийски

Атанас Запрянов

България ще поиска усилване на охраната на въздушното пространство със средства от съюзниците в Алианса.

Това съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушване пред ресорната парламентарна комисия днес.

Заявката на Министерството на отбраната (МО) е свързана с искането на НАТО за засилване на охраната по границите на Алианса. 

Министър Запрянов каза, че военните вече са засилили наблюдението на североизточното ни въздушно пространство заради нарушенията с дронове над европейски страни през последните седмици. 

В България трябва да има противодронова защита, но подчерта, че все още няма нужната експертиза във военния състав, каза още пред депутатите Атанас Запрянов.

