Митрофанова възмутена: Русия никога не атакувала умишлено хората в Европа

"Става дума за планирана провокация, от която на първо място е заинтересована Украйна, както и отделни европейски страни, които се опитват да обединят обществото около „руската заплаха“. За разлика от киевския режим, Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население и граждански обекти".

Това е заявила руската посланичка Елеонора Митрофанова на днешната среща в българското външно министерство. Генералният директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова връчи писмен демарш на Митрофанова, чрез който България "осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор".

Според позицията на руското посолство ставало дума за "уж умишленото навлизане на руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Република Полша в нощта на 9 срещу 10 септември 2025 г."

"Посланикът решително отхвърли неоснователните обвинения, като посочи липсата на каквито и да е доказателства за руско участие в инцидента. Обърна внимание на факта, че Въоръжените сили на Руската Федерация не са планирали да нанасят удари по обекти на територията на Република Полша. Информира, че далечината на полета на безпилотните летателни апарати, използвани по време на удара по украинската военна инфраструктура в нощта на 10 септември 2025 г., не надвишава 700 километра, което прави невъзможно навлизането им на полска територия" - заявиха от пресслужбата на руското посолство в София.

България призовава руската страна да "спре незабавно своите атаки срещу Украйна и опасни провокации срещу европейски държави и сериозно да се ангажира със смислени преговори за прекратяване на военните действия като първа крачка за установяване на траен и справедлив мир".