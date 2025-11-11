Митрофанова ни мъмри и за 'Лукойл': Българските власти взеха прибързани и правно съмнителни решения

"Прибързани и правно съмнителни" - така руският посланик у нас Елеонора Митрофанова определи действията на българските власти по отношение на "Лукойл" в интервю за ТАСС.

"Ситуацията с "Лукойл" е много тежка и тревожна. "Лукойл" искаше да продаде своята европейска холдингова компания, което би било най-добрият вариант, но сделката се провали. Санкциите трябва да влязат в сила от 21 ноември, затова България предприе прибързани опити да извади нефтопреработвателната компания от обхвата им", обяснява Митрофанова.

И напомня, че миналия петък на две четения бе приет закон за специален управител, с назначаването на който сегашното ръководство на предприятието губи правото да взема решения за управлението на рафинерията. Тя изрично набляга на факта, че всички управленски решения могат да се вземат само от този временен управител. Освен това не само ръководството на "Лукойл" губи управленските си права, но и акционерите и собствениците на компанията.

"Всички решения на управителя, включително за евентуална продажба на предприятието, не подлежат на административен или съдебен контрол. Остава да се види как ще работи този закон, но към днешна дата той изглежда като закон за отчуждаване на собственост. Българите постъпват много рисковано. Създават опасен прецедент", отбеляза Митрофанова.

Посланикът на Руската федерация подчерта, че "Лукойл Нефтохим Бургас" е един от най-модерните нефтопреработвателни заводи в Европа, който осигурява около 80% от нуждите на пазара на горива в България и изнася гориво в съседните страни.

"Всяко прекъсване в работата на нефтопреработвателното предприятие ще доведе до сериозни последствия", предупреждава руският дипломат.

Митрофанова отбеляза, че "Лукойл" е частна компания, която работи в интерес на своите акционери, а не на руското правителство.

Елеонора Митрофанова не изневери на навика си да коментира вътрешнополитически теми на страната ни. Преди време тя изброи поименно кои български партии са готови да работят с Кремъл, намеси се в църковните дела, събарянето на паметника на Съветската армия и пр. Действията й често предизвикват остра реакция на обществото и културните институции.