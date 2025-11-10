Мирчев разкри бонуси за милиони, раздадени на администрацията през 2024 година (списък)

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев разкри част от допълнителните възнаграждения за милиони левове, получени през 2024 г. от ръководния елит на държавната администрация.
В публикация в социалните мрежи Мирчев разказва за милиони левове, раздадени за бонуси в държавната администрация.
"През 2024 г. ръководният елит в администрацията си осигурява рекордни допълнителни възнаграждения. Докато българските граждани се борят с инфлация, несигурност и липса на услуги, държавните началници получават десетки милиони левове под формата на бонуси – често без ясни критерии, без контрол и без отчетност", пише депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).
По думите на Мирчев сме свидетели на хаотична система без единен принцип, с крещящи разлики и непропорционално високи бонуси на върха.
"Тези числа досега не са били публични в толкова ясен, пълен, структуриран и недвусмислен вид. Вместо да върви към по-ефективна, прозрачна и отговорна структура, администрацията продължава да се раздува, а разходите ѝ нарастват без спирачки. „Да, България“ от години настоява за реформи, но властта предпочита да запазва комфорта на висшите чиновници – за сметка на всички останали", заявява той.
Ето какви са конкретните случаи на солидни бонуси в държавната администрация, раздадени през миналата година:
1. Председател на Сметната палата – 113 257 лв.
2. Председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 56 000 лв.
3. Членове на Комисията за енергийно и водно регулиране – 50 991 лв. (общо близо 900 000 лв.)
4. Член на Комисията за финансов надзор – 40 534 лв.
5. Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции – 37 400 лв.
6. Главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 32 520 лв.
7. Изпълнителен директор на Националната служба за съвети в земеделието – 31 392 лв.
8. Изпълнителен директор при Агенция по вписванията – 31 043.10 лв.
9. Главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието – 30 543 лв.
10. Главен директор на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – 27 000 лв.
11. Председател при Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – 24 100 лв.
12. Изпълнителен директор при Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ – 22 875 лв.
13. Ръководна длъжност при Изпълнителна агенция по лекарствата – 22 859 лв.
14. Директор на РЗИ - Пазарджик - 21 456 лв.
15. Директор РЗИ - Силистра - 20 132 лв.
16. Директор РЗИ - Търговище - 20 132 лв.
Пълната справка и официалните отговори на всички запитани институции за размера на бонусите са публично достъпни тук.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.