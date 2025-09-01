Министърът на правосъдието разпореди проверка на средствата за правна помощ

Министърът на правосъдието Георги Георгиев

Снимка БГНЕС/архив
Министърът на правосъдието Георги Георгиев

Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди вътрешен одит в Националното бюро за правна помощ (НБПП) за разходване на средства и тяхното отчитане.

„Всеки лев от данъците на българските граждани трябва да се изразходва по предназначение и максимално ефективно, затова тези проверки са мой приоритет и регулярно обхващат всяка от ключовите структури на Министерство на правосъдието. Категорично заявих преди няколко месеца, че увеличението на средствата за правна помощ върви ръка за ръка с реформирането й и оптимизация на всички процеси, като очаквам именно това да видя от ръководството на бюрото - ясен план за реформи и подобряване на сътрудничеството с адвокатските колегии, както и прозрачно управление на финансовите средства при спазване на най-високите стандарти за отчетност и контрол“, заяви министър Георгиев. 

НБПП организира правната помощ в страната, съвместно с адвокатските съвети. 

То е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.

