Мартин Димитров: Войната срещу средната класа и бизнеса продължава

"Демократична България" отново изрази притесненията си за бюджет 2026 г. Мартин Димитров посочи, че това е началото на румънския сценарий и войната срещу средната класа и бизнеса продължава.
"През 2025 г. властта взимаше по 52 милиона лева на ден нови заеми. Следващата година ще взима по 60 милиона лева. Това е най-голямото нарастване на дълга в ЕС като процент и застрашава финансовата стабилност", заяви той в кулоарите на парламента.
Димитров посочи, че е запазено най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест за последните 20 години, въпреки че управляващите са обещали да не вдигат данъците.
"Това ще удари предприемчивите хора, ще спре развитието, ще ни върне години назад. Този бюджет е изключителен риск и вместо да го преразгледат, те тръгнаха на открита война с бизнеса", коментира още той.
По негови думи данъчната тежест в България вече не е най-ниската. Той изрази надежда, че управляващите все пак ще преработят държавната план-сметка.
"Преди малко Бойко Борисов каза, че е готов да обсъди поне една дясна мярка - тази, която сме предложили за ограничаване на бонусите. Законопроектът е внесен и очакваме другата седмица да бъде обсъден", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.
Той обаче заподозря, че "и това ще е като с подписите с Антон Славчев - казва нещо и накрая се оказва, че ГЕРБ не го подкрепя".
"Надяваме се бонусите на публичните предприятия, на регулаторите, на ВСС да бъдат ограничени, в администрацията да има ясна процедура", каза той.
ДБ ще сезират прокуратурата, след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че е бил "ятак" на шефа на фалиралата КТБ Цветан Василев, като му е позволил да се скрие в къщата му от лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.
По-рано днес Борисов обяви, че се е шегувал.
"След като днес чухме, че Бойко Борисов даде заден за разказа с гаража, таваните, ятаците, отворихме сайта на "Бивол" и едно тяхно разследване от 2016 г., в което е показана схемата, по която е придобит "Булгартабак" – вътре са описани офшорки, взаимодействия... Въпросът, на който трябва да отговори г-н Борисов, е дали е възможно Цветан Василев да му е показал тази схема и да са водили разговори за дяловете на отделни личности в "Булгартабак". Кои са тези личности – има разследване на "Бивол". Там има и много интересно писмо до американското посолство, което е изтекло поради някаква причина, и се коментират всички тези въпроси", каза другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев.
Той посочи, че от ДБ искат прокуратурата да установи кои са присъствали на тази среща с гаража и с таваните. "Бил ли е там Борисов? Колко геройски го е крил от Пеевски, и да разберем какво всъщност се е случило. Когато бивш премиер излезе с подобни твърдения, обществото трябва да научи цялата истина и ако тя е свързана с корупция и с разграбването на български държавни активи и то от офшорки, свързани с "Котараци" и с други съмнителни компании, включително с бивш премиер".
