Депутатът Марио Рангелов се е отказал от депутатския си имунитет. Това е станало на 1 август, съобщи в началото на първото пленарно заседание след лятната ваканция председателят на парламента Наталия Киселова. 

Имунитетът на Рангелов беше искан два пъти от изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов.

Срещу депутата има разследване за получаване на подкуп и оказване на натиск на длъжностно лице. Той е привлечен и като обвиняем за купуване на гласове през есента на 2024 г. заради повдигнато срещу него обвинение за купуване на гласове.

Рангелов влезе в парламента като депутат от групата на "Алианса за права и свободи" на Ахмед Доган, но я напусна в началото на юли и в момента е независим народен представител.

