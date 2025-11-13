Мария Илиева от ''Величие'': Обвиненията за фалшифициране на документи са безпочвени

Народният представител Мария Илиева от "Величие" заяви, че обвиненията срещу нея за фалшифициране на документи, отправени от лидера на МЕЧ Радостин Василев, са безпочвени.

Вчера (12.11.) Радостин Василев пусна запис от парламентарната трибуна, който, според него, уличава народния представител от "Величие" Стилиана Бобчева в документна измама. Василев призова прокуратурата и Централната избирателна комисия (ЦИК) за незабавна намеса. По думите на Василев Бобчева е фалшифицирала декларацията на колежката си Мария Илиева и други кандидати в листи за народни представители.

В декларация от парламентарната трибуна Илиева посочи, че обвиненията за фалшифициране на документи са "безпочвени".

"Обвиненията идват от МЕЧ и по-точно от Радостин Василев, който е превърнал трибуната на Народното събрание в сцена за лични войни, интриги, политически театър", каза депутатът от партията на Ивелин Михайлов.

По думите ѝ с подобно поведение Василев и неговите съмишленици не просто погазват парламентаризма, но го подменят със собственото си разбиране за правораздаване. Тя бе категорична, че съдържанието на декларацията ѝ е напълно вярно, подписана е лично от нея.

"Документите, които размахвате пред камерата, съдържащи мои лични данни, за което ще понесете отговорност – откъде ги имате? Може би сте "копчето, което трябва да бъде натискано, за да извадите записи, които правите постоянно, когато някой стане неудобен, не изпълнява желания сценарий. Аз не разполагам със записи, затова направих единственото, което смятам за редно – отидох в ЦИК и там ми съобщиха, че достъпът до документа ми става само със специално разрешение, при строго охраняем ред, т.е. вие няма как да имате законно този документ", добави тя.

Илиева обвини Радостин Василев в боравене с материали с неясен статут, чийто произход и автентичност не са удостоверени от нито една институция.

"Ако имате претенции, сезирайте компетентните органи, не занимавайте НС и целия български народ с вашия цирк, който трябва да спре, всичко останало е отклоняване на вниманието, шум, театър", настоя Мария Илиева.

На свой ред Радостин Василев отговори, че има подаден сигнал в прокуратурата, до НС и всички институции, в които е приложена декларацията, която е показал. Тя била представена от жалбоподателя - свидетелят на престъплението Григор Здравков, пред органите на прокуратурата.

"Тази декларация му е дадена от Стилиана Бобчева да я занесе в Пловдив, да регистрира листата т.е. изпълнителното деяние е извършено пред свидетеля, той го записва. Нямам съмнение, че вие сте „измамничка“, че Стилиана Бобчева е "фалшификатор". Вие сте извършили документно престъпление, подчерта Василев. Като няма прокуратура, органи на властта - аз съм разобличителят, наричайте ме кошмара, но аз имам право да казвам истината", каза той.

Председателят на парламента Рая Назарян наложи наказание "забележка" на Радостин Василев за използваните думи към Илиева и Бобчева.