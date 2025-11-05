Майчинските обезщетения и придобиване на ''Лукойл'' ще обсъди НС

Парламентарната традиция гласи Народното събрание да обсъжда предложения на опозицията в първата сряда от месеца.

Сред темите, които депутатите ще обсъдят днес са създаването на комисия за строежа на хотел "Хаяши", по-високи обезщетения за майки и бъдещето на "Лукойл“.

С предложение промени в Кодекса за социално осигуряване от коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) настояват за подкрепа за работещите майки без натоварване на бюджета.

ПП-ДБ предлага увеличаване на обезщетението при неизползван отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 години – от 50% на 100%. Коалицията цели да насърчи по-бързото връщане на майките на трудовия пазар, като същевременно гарантира по-добра социална защита. Според вносителите от ПП-ДБ, начело с лидера на ПП Асен Василев, мярката няма да натовари държавния бюджет, а напротив – ще увеличи приходите чрез осигуровки и данъци от възобновената трудова дейност на майките.

След тази точка ще бъде обсъдено предложението на "Възраждане" за създаването на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел "Хаяши“ в София, свързван със съпругата на премиера Росен Желязков. Партията на Костадин Костадинов настоява НС да изиска пълна финансова документация, включително банкови извлечения и декларации на съпругата на Желязков, за да се установи произходът на средствата и евентуални конфликти на интереси.

Партията на Радостин Василев МЕЧ предлага одържавяване на "Лукойл Нефтохим Бургас“. Проекторешението задължава правителството да изготви проект за инвестиционен разход и да започне преговори за придобиване на "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и "Лукойл–България“ ЕООД от България. Според МЕЧ така ще се гарантира сигурността на хиляди служители и ще предотврати рискове, свързани с международни санкции или промени в собствеността на дружествата.

На свой ред "като опозиция" от партията на Делян Пеевски "ДПС – Ново начало" иска да се направи временна комисия за "установяване факти и обстоятелства относно дейността на фондациите на Джордж и Александър Сорос в България". ДПС-НН иска да се изясни финансирането на български физически и юридически лица, неправителствени организации (НПО), медии и политически структури, както и евентуалната им връзка с държавни органи.