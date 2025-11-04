Лена Бориславова: Борисов и Пеевски надминаха себе си. Но какво им пука - те данъци не плащат

Борисов и Пеевски надминаха себе си. Но какво им пука - те данъци не плащат, написа във Фейсбук депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Лена Бориславова.

"Бюджет 2026: кое не е за харесване??! За служителите в частния сектор - по-високи осигуровки, които ще доведе до замразяване на заплатите", коментира бившата говорителка на кабинета "Петков".

Лена Бориславова отбелязва, че от управляващото мнозинство предлага 11.4% увеличение на заплатите в МВР, и то след като лятото получиха 50%.

Депутатът посочва и че в съдебната власт искат съдебната власт - с 14.7%, а за всички други държавни служители - средно 5% увеличение на заплатите.