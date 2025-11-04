Лена Бориславова: Борисов и Пеевски надминаха себе си. Но какво им пука - те данъци не плащат

Борисов и Пеевски надминаха себе си. Но какво им пука - те данъци не плащат, написа във Фейсбук депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Лена Бориславова.
"Бюджет 2026: кое не е за харесване??! За служителите в частния сектор - по-високи осигуровки, които ще доведе до замразяване на заплатите", коментира бившата говорителка на кабинета "Петков".
Лена Бориславова отбелязва, че от управляващото мнозинство предлага 11.4% увеличение на заплатите в МВР, и то след като лятото получиха 50%.
Депутатът посочва и че в съдебната власт искат съдебната власт - с 14.7%, а за всички други държавни служители - средно 5% увеличение на заплатите.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.