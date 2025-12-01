Коцев се завърна на работа, обеща дела за лъжесвидетелите

Кметът на Варна Благомир Коцев се завърна тази сутрин на работа в общината след близо 5-месечен престой в ареста.

"Отваряме нова страница на управление в Общината", заяви той пред репортери на влизане. Кметът добави, че ще проведе оперативка с екипа си, ще се запознае с неотложните теми, ще преосмисли начина на диалог в управлението на града и не изключи промени в екипа.

Благомир Коцев благодари на варненци и на всички, които го подкрепиха.

В отговор на въпрос на журналистите той заяви, че след края на делото срещу него би завел дела за лъжесвидетелстване.

Кметът на Варна се обяви в подкрепа на протестиращите и каза, че е добре хората да излизат и да заявяват своята воля.

Той благодари и на дарителите, събрали средствата за неговата съдебна гаранция.

"Съвсем не стои като тема" - отговори той на въпрос дали би се кандидатирал за президент.

"Най-голямо бе напрежението за семейството ми. Искам да благодаря на жена ми, тя е герой. Всичко, което се случи, рефлектира и върху здравословното ѝ състояние, тепърва ще се борим в следващите месеци", заяви още Коцев. "Травмата не е само към мен, а и към цялото ми семейство и към демократичния избор на варненци."

На въпрос притискан ли е да се присъедини към друга политическа партия, той отговори утвърдително. "Само това ще кажа засега. Няма много партии, които действат по този начин, тя е само една." На уточняващ въпрос заплаха или покана е получил, той отговори: "Покани бих казал, които могат да се тълкуват по този начин."