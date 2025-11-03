Кметът на ''Средец'': Депутатският паркинг да се премести от площада до катедралата

Депутатският паркинг (маскиран като зона за сигурност) да се премести от площада до катедралата "Св. Александър Невски" на свободната площ източно от НС, откъм Ректората, където наистина си е зона за сигурност, поиска кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.  

Сегашното му местоположение се пада в район Оборище и с колегата Георги Кузмов - Кмет на район "Оборище", сме абсолютно единодушни по въпроса, уточнява той във фейсбук. 

В поста си Трайков пише още: 

В отговор на предписанието ни за незабавно обезопасяване, администрацията на Народното събрание е поставила сигнални ленти на три места около сградата и е изпратила до медиите информация за свършеното от 2023 г досега. Вероятно ще я получим и по официален път, каквато е практиката. С оглед на сложните законови процедури е напълно възможно да е извършена значителна по обем работа, която не се вижда, но ще продължим да следим ситуацията.
В този ред на мисли, положението с бившата германска легация (стария Нотариат) е още по-сериозно и там също чакаме спешни действия от държавата в лицето на МК.
В директното включване по БТВ преди малко казах, че в никакъв случай не бих искал да се стига до заповед за забрана на ползване на сградата на Народното събрание. По-скоро бих издал заповед за задължително ползване, ако можех!  

