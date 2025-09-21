Киселова: Не само на мен, но и на министрите се звъни най-редовно

Председателят на парламента Наталия Киселова обяви, че не само на нея, но и министрите се звъни по телефона най-редовно. Но няма впечатление, че някой казва на премиера какво да прави.

"Някой на някого се обажда, мога да ви кажа, че и от други парламентарни групи, не само на мен, но и на министри, се звъни най-редовно, защото всеки народен представител иска нещо за неговия избирателен народ, за тяхното село, тяхната улица или град", заяви Киселова пред бТВ.

Запитана от водещия дали е правилно усещането в една част от гражданите, че решенията ги взема ДПС-Ново начало и председателят на партията Далян Пеевски, които не са в управлението официално, Киселова отговори:

“Ако погледнете от кой сектор идват тези обвинения или заявления, ще видите, че това идва от онези народни представители или парламентарни групи, които или са били част от съвместен формат на управление, защото ДПС-Ново начало в по-предишния парламент не е бил част от така наречената сглобка, но беше част от конституционното мнозинство. Така че нека да гледаме по кои въпроси веднъж и в коя посока са решенията, когато се подкрепя от парламентарната група на ДПС- Ново начало. Съгласете се, че г-н Делян Пеевски като председател на парламентарна група също иска да привлича вниманието“.

Тя обвини опозицията, че търси внимание с акцията на паркинга на НС. В края на седмицата представители на "Продължаваме промяната" заварди входа на бившия партиен дом, за да принуди Пеевски да слезе от колата и да влезе пеш в сградата на парламента.