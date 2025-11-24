Какво стана с украинския флаг в централата на ГЕРБ при визитата на китайска делегация

Какво стана с украинското знаме по време на срещата на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов с китайска делегация в централата на партията, пита съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Днес Борисов проведе среща със Сяо Дзие - заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай, и водената от него делегация.

Според изявлението, публикувано на профила на лидера на ГЕРБ, на срещата Борисов им обявил, че "отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени и се градят върху взаимно уважение, доверие и дългогодишно приятелство". Подчертал, как България е втората държава в света, признала Китайската народна република през 1949 г.

"Днес все повече млади хора от Китай избират България", казал лидерът на ГЕРБ пред китайската делегация. Добавил, че очаква "този двустранен обмен е основа за още по-силни връзки в бъдеще" и цени "активния парламентарен обмен през последните години". Китай е водещ фактор в международната политика, втората по големина икономика в света след САЩ и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, заявил Бойко Борисов.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев реагира на срещата като написа иронично в социалните мрежи: "Ако не ви харесват принципите на ГЕРБ - не се притеснявайте, те имат и други!".

"Нещата там изглежда са по поръчка. Например така: идва китайска делегация в централата на ГЕРБ и хоп - украинското знаме изчезва от залата. По изрично желание на китайската страна, уточняват от международния отдел на ГЕРБ и се оправдават още с протокола. Знамето обаче досега не е било махано за други международни посещения, откакто е сложено през 2022 г.", пише Мирчев.

Според него присъствието на украинското знаме е символ, знак на солидарност. Депутатът от ПП-ДБ пита какво става със солидарността, когато ГЕРБ го крият.

"И въобще, ако някой подкрепя Украйна само когато му е удобно - подкрепя ли я наистина, или просто слага там едно знаме, да се отчете пред остатъка от Европа", пита Ивайло Мирчев.

Действително, на скорошни събирания в същото помещение в централа на ГЕРБ украинският флаг е редом българския и европейския. На разговор с вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации:

В началото на октомври Борисов се среща с д-р Герхард Валерс, зам.-главен секретар и ръководител на отдел “Европейско и международно сътрудничество“ на фондация “Конрад Аденауер“ и Норберт Бекман-Диркес, директор на Бюрото на фондацията в България. Знамето е там:

Там е и през юли, документирано на среща с Н. Пр. Жоел Мейер, посланик на Франция в България и Бернард Фонтана, председател на EDF (Électricité de France), държавната енергийна компания на Франция и една от водещите енергийни корпорации в света:

През юни тази година Борисов посреща украинската посланичка Олеся Илашчук в парламента, като в разговора я уверил, че "Украйна има категоричната подкрепа на България за европейската ѝ перспектива".