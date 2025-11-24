Какво стана с украинския флаг в централата на ГЕРБ при визитата на китайска делегация

От международния отдел на ГЕРБ се оправдават, че било по изрично искане на китайската страна, заяви Ивайло Мирчев

Ружа Райчева 24 ноември 2025 в 16:55 2422 6
Сяо Дзие - заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай, и Борисов

Снимка Boyko Borissov/Фейсбук
Борисов и Сяо Дзие - заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китах

Какво стана с украинското знаме по време на срещата на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов с китайска делегация в централата на партията, пита съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. 

Днес Борисов проведе среща със Сяо Дзие - заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай, и водената от него делегация.

Според изявлението, публикувано на профила на лидера на ГЕРБ, на срещата Борисов им обявил, че "отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени и се градят върху взаимно уважение, доверие и дългогодишно приятелство". Подчертал, как България е втората държава в света, признала Китайската народна република през 1949 г.

"Днес все повече млади хора от Китай избират България", казал лидерът на ГЕРБ пред китайската делегация. Добавил, че очаква "този двустранен обмен е основа за още по-силни връзки в бъдеще" и цени "активния парламентарен обмен през последните години". Китай е водещ фактор в международната политика, втората по големина икономика в света след САЩ и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, заявил Бойко Борисов.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев реагира на срещата като написа иронично в социалните мрежи: "Ако не ви харесват принципите на ГЕРБ - не се притеснявайте, те имат и други!".

"Нещата там изглежда са по поръчка. Например така: идва китайска делегация в централата на ГЕРБ и хоп - украинското знаме изчезва от залата. По изрично желание на китайската страна, уточняват от международния отдел на ГЕРБ и се оправдават още с протокола. Знамето обаче досега не е било махано за други международни посещения, откакто е сложено през 2022 г.", пише Мирчев. 

Според него присъствието на украинското знаме е символ, знак на солидарност. Депутатът от ПП-ДБ пита какво става със солидарността, когато ГЕРБ го крият.

"И въобще, ако някой подкрепя Украйна само когато му е удобно - подкрепя ли я наистина, или просто слага там едно знаме, да се отчете пред остатъка от Европа", пита Ивайло Мирчев.

Действително, на скорошни събирания в същото помещение в централа на ГЕРБ украинският флаг е редом българския и европейския. На разговор с вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации:

В началото на октомври Борисов се среща с д-р Герхард Валерс, зам.-главен секретар и ръководител на отдел “Европейско и международно сътрудничество“ на фондация “Конрад Аденауер“ и Норберт Бекман-Диркес, директор на Бюрото на фондацията в България. Знамето е там:

Там е и през юли, документирано на среща с Н. Пр. Жоел Мейер, посланик на Франция в България и Бернард Фонтана, председател на EDF (Électricité de France), държавната енергийна компания на Франция и една от водещите енергийни корпорации в света:

През юни тази година Борисов посреща украинската посланичка Олеся Илашчук в парламента, като в разговора я уверил, че "Украйна има категоричната подкрепа на България за европейската ѝ перспектива".

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Октим

    24.11 2025 в 17:39

    Не се учудвам! Типично за всички безхарактерни плюнки, “фурнаджийски лопати“ и нагаждачи, точно тези, които в България прогресират, заемат високи постове и уреждат некадърните си приближени и роднини за десетилетия напред ... Затова думичките чест, доблест и достойнство са изчезнали напълно от речника на нашенеца и почти никой вече не разбира значението им!

    gallinula

    24.11 2025 в 17:17

    Тъй ще е. Като има все още малоумници да им се връзват и гласуват за тях...

    Niko Kolev

    24.11 2025 в 17:13

    Европейци сме ний, ама все недотам.

    Джендо Джедев

    24.11 2025 в 17:07

    А иначе Боце е голЕм мъж пред мисирките, ама пред по-силните се дупи като стриптизьорка. :D

    Джендо Джедев

    24.11 2025 в 17:06

    Сребърния дали ще каже нещо в защита на шефчето си? Съмнявам се! ;)

    Putyo

    24.11 2025 в 17:00

    ГЕПИ са си путиноиди - нищо озадачаващо.
     
