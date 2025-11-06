Йотова: Имаме бюджет, който никой не иска – нито финансовият министър, нито премиерът

Предложеният бюджет не е социален, както се опитват да ни го представят някои участници в мнозинството. Това е една абракадабра с цифри, таблици и пренасяне на средства от единия в другия джоб. В бюджета липсва посока за развитие на страната, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в град Левски.

Вицепрезидентът посочи, че предвид голямата еуфория около приемането на еврото бюджетът отдавна е трябвало да бъде готов. „Оказва се, че имаме бюджет, който никой не иска – нито финансовият министър, нито министър-председателят. До момента не сме чули от тях двамата нито един аргумент в защита на бюджета“, коментира Илияна Йотова.

Според вицепрезидента представеният бюджет има риск да бъде заплаха както за българските граждани, така и за самата еврозона. „Като част от еврозоната България трябва да съблюдава всички принципи на Пакта за стабилност – от дефицита до дълга. Самото управляващо мнозинство в лицето и на Фискалния съвет призна, че реалният дефицит е много над 3% и има огромна опасност да влезем в дългова криза. Имаме примера на Гърция и рестриктивните мерки на европейските институции. Трябва да направим всичко възможно България да не стигне дотам, защото тогава Европа беше по-богата и имаше възможност да помага“, заяви Йотова.

Вицепрезидентът призова за сериозен диалог със социалните партньори, с работодателските организации, за да се намери добрият вариант за бюджет.

На въпрос дали в плановете на Илияна Йотова влиза кандидатура за президентските избори, тя посочи, че е рано да се говори по този въпрос. „През доста изпитания трябва да преминем следващите месеци и призовавам да работим всички заедно. Въпреки вричанията властта не може да се пребори с вдигането на цените. България е една от най-скъпите държави в Европейския съюз, на второ място по процент на работещи бедни, с доходи, далеч от средните за ЕС. Ще влезем в т.нар. клуб на богатите, който има своите правила и няма милост. Да се опитваме да правим разумна и балансирана политика и за следващото поколение“, заяви вицепрезидентът.

Тя подчерта, че за избори ще се мисли, когато му дойде времето и в зависимост от това кой би подкрепил такава кандидатура. „Не гледам на властта заради самата власт. За политици, които ни докараха до това положение, властта беше култ. За мен властта не е култ“, каза Йотова.