Иво Сиромахов: ИТН ги чака съдбата на Бареков и Марешки. Лакеите винаги се сменят

Много е тъжно човек да не си държи на думата. Ако ти жертваш името си, тогава не ти остава нищо. Ти ставаш никой, заяви в интервю за БНР публицистът и сценарист Иво Сиромахов.

Всички, които са влизали в тази игра, са го усетили. Къде са сега Яне Янев, Марешки, Валери Симеонов, Каракачанов, Бареков? Някой помни ли ги изобщо? Какво оставиха след себе си? ИТН вече са в тази съдба, заедно с тленните останки на БСП. Не може в политиката да избереш ролята на лакей и да очакваш, че тази роля ще се играе дълго. Лакеите винаги се сменят, заяви Сиромахов за цената на участието на ИТН във властта.

Преди две седмици Иво Сиромахов напусна телевизия „Седем осми“, която е собственост на председателя на партия „Има такъв народ“ Слави Трифонов. През последните години сценаристът беше водещ на „Вечерното шоу на Слави Трифонов“.

Сиромахов остана встрани от партийния проект на Трифнов си и неведнъж е критикувал действията на ИТН. Решението му да напусне телевизия „Седем осми“ беше взето след мракобесния закон за цензура на журналистите, внесен от хората на Слави Трифонов в парламента.