Ивайло Мирчев: Пеевски се опитва да извади ИТН от властта и да разцепи групата на Величие

“Възраждане” са притурка на ГЕРБ, заяви пред БНТ съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

Според Мирчев “Възраждане" са доказали това с мълчанието си на бюджетна комисия, която бе свикана в сряда в почивката на пленарното заседание, и в гласуването си заедно с ГЕРБ, когато бе отхвърлено предложението на ПП-ДБ частните болници да обявяват търгове за лекарства, купувани с пари от НЗОК.

Единствената разумна опозиция в този парламент е ПП-ДБ, каза съпредседателят на “Да, България”.

Той отхвърли възможността за преструктуриране на кабинета извън управляващото мнозинство: “Моето очакване е в един момент кабинетът да се самосвали”.

КПК е бухалка и срещу “Величие”, не защото “Исторически парк” не е класическа пирамида, която разкриха отдавна разследвания на “Капитал” и на Любомир Жечев - отбеляза Мирчев.

“Голямата цел на Пеевски е да разцепи групата на “Величие”, те са важни аритметично, защото трябва да бъде изключена “Има такъв народ” от управлението”, каза Ивайло Мирчев.

Според него "брокерът на ИТН Орлин Алексиев е начело на ресурсни министерства и техните обществени поръчки, като транспортното например, затова Пеевски се опитва да извади ИТН от властта".