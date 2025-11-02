Ива Митева: Както е тръгнало, какво им пречи да избират и президента от Народното събрание

"Този пост (председател на Народното събрание - б.р), като че ли през последните години малко започна да се обезличава. В една парламентарна република би трябвало позицията на председател на Народното събрание да стои тежко. За съжаление, това, като че ли го започнаха "Продължаваме промяната-Демократична България", защото те въведоха така наречения ротационен председател". Така Ива Митева, бивш председател на Народното събрание, коментира в "Тази неделя" ротацията на Рая Назарян с Наталия Киселова.

От тази седмица 51-вото Народно събрание има нов председател - Рая Назарян от ГЕРБ-СДС. Тя седна на стола на Наталия Киселова, като част от ново споразумение между партньорите в управлението.

Митева припомни, че ПП-ДБ се опитваха да въведат ротацията и в 47-ото Народно събрание. След това се видяло и в Антикорупционната комисия - "отново този ротационен председател, като че ли не успяха да разберат принципите на управление на държавата".

"Виждаме сега, че имаме петима премиери, виждаме, че ще имаме четирима председатели на Народното събрание. Слава богу, че изборът за президента е пряк и няма да имаме и петима ротационни президенти", заяви Ива Митева. "Както е тръгнало - особено като ни се дава за пример, гръцкия модел за изборна система, за служебни кабинети, какво им пречи да избират и президента от Народното събрание, така, както е в Гърция, в Италия, и да бъде ротационен", попита тя.

По думите ѝ мястото на председателя на Народното събрание не е в Домовата книга, защото това нарушава разделението на властите.

Според нея "карегорично четири партии управляват в момента".

"АПС, след като напуснаха, беше ясно, че вече критерият ще бъде вотовете на недоверие. Вотовете на недоверие се подкрепят ясно от четири формации. Председателят на парламента е другият знак - той беше избран с гласовете отново на "ДПС-Ново начало". Ще видим сега и в бюджета, който е ключът към парламентарното управление - с кои гласове ще бъде приет", коментира Митева.

Според нея няма разцепление в "Има такъв народ", въпреки че тя не поддържа контакт с формацията вече повече от 3 години.