Илияна Йотова не казва ще се кандидатира ли за президент. Рано е

Рано е да отговоря дали бих се впуснала в президентската надпревара.

Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова, като коментира думите на депутата от Атанас Атанасов, че тя е част от възможните претенденти за държавен глава на изборите догодина. Йотова присъства на откриването на кръгла маса "Ефективното социално включване на бежанци и мигранти в приемащите общества - акценти, предизвикателства, перспективи" в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Тя благодари на колегите си от БСП за признанието и подчерта, че сериозен страх предизвикват слухове и информации за създаване на партия на президента Румен Радев. Йотова отказа да коментира дали е обсъждала с БСП евентуална своя кандидатура.

За мен бюджетът за 2026 г. трябва да осигури на някой изборите без реформи и визия за развитие на икономиката. Без производство и икономика социалните мерки не могат да бъдат сами за себе си, няма как само да се изпразва хазната, заяви още вицепрезидентът.

Тя разкритикува остро фискалната рамка за 2026 г. "Колкото и да се опитват да кажат, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен от него. Смущаващи са няколко неща - съкратените срокове между двете четения, все пак става дума за най-важния закон и бъдещето на държавата. Бюджетът обещава нови 10 млрд. лева дълг, което е изключително тревожен елемент", смята Илияна Йотова.