И на 15 септември властта се скара за чувалите с милиони от магистрала Хемус

Президентът поиска служебни коли за администрацията си, ако няма да я вози НСО

OFFNews 15 септември 2025 в 13:41 911 2
Президентът Румен Радев на 15 септември

Снимка Пресцентър на президента
Президентът Румен Радев

На този наистина прекрасен български празник на нашите деца не искам да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие. Днес няма да си губим времето с такива злободневни теми. Нито с други министерства, които се оплетоха с разни лъжи, нито с признанията от вчера на г-н Борисов, че магистрала „Хемус“ ще ни струва двойно. 

Разбира се, че ще ни струва двойно, аз съм съгласен с него, тъй като първият път плащанията изтекоха в чували, заяви президентът Румен Радев. 

Върховният разединител на нацията Румен Радев днес използвал първия учебен ден, за да трови отново атмосферата в държавата. Вече над четири
години говори за някакви митични чували за "Хемус", но нищо не е показал. А кучетата с пачките от контрабандата на неговите хора ги видяхме на снимки....", пише в публикация във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай
Нанков.  

Радев коментира и решението на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, която прие на първо четене законови промени, с които се прекратява осигуряването на транспорт от страна на Националната служба за охрана (НСО) за администрацията на президента. Предложението бе внесено от депутата от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов.

"Изобщо не искам да коментирам и тази тема, но мога да ви кажа, че всяка, дори и регионална дирекция на което и да е министерство, има служебни автомобили. В президентството няма такива. Това е единствената държавна институция, която няма. Няма проблем иначе - нека не бъде НСО, но нека осигурят бюджет, парк, коли и шофьори", посочи президентът Радев. 

За първия учебен ден Радев каза:

Всички успехи в новата история на България се дължат именно на образования и посветен на каузата на просветата, независимостта и свободата български народ. Просветеният и образован народ е неуязвим за демагогиите. Голямото предизвикателство пред обществото ни днес е как да гарантираме достойното бъдеще на България, което е немислимо без образование. Образование, обаче, което да развиваме както на основата на модерната технология, така и на основата на богатите традиции в нашата образователна система. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    5129

    2

    Mateevk

    15.09 2025 в 14:02

    -0
    +0
    За съжаление покрай правилните неща Радев казва и страшно много неправилни, тоест неверни, а "просветеният, образованият" и "неподатлив на демагогии" народ не може да направи разликата. Защото точно такива като Радев искат такъв народ само на думи. Защото един просветен и образован народ никога не би избрал Радев за президент и не би му вярвал. Същото важи и за дуета Пеевски-Борисов и за копейките.

    24568

    1

    dolivo

    15.09 2025 в 13:57

    -0
    +0
    За съжаление, съшествуването в опозиция с Радев, го кара да казва някой правилни неща.
     
    X

    Иво Димчев: Аз съм си аз и съм ОК със себе си. Би трябвало и вие да сте