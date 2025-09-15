И на 15 септември властта се скара за чувалите с милиони от магистрала Хемус

На този наистина прекрасен български празник на нашите деца не искам да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие. Днес няма да си губим времето с такива злободневни теми. Нито с други министерства, които се оплетоха с разни лъжи, нито с признанията от вчера на г-н Борисов, че магистрала „Хемус“ ще ни струва двойно.

Разбира се, че ще ни струва двойно, аз съм съгласен с него, тъй като първият път плащанията изтекоха в чували, заяви президентът Румен Радев.

Върховният разединител на нацията Румен Радев днес използвал първия учебен ден, за да трови отново атмосферата в държавата. Вече над четири

години говори за някакви митични чували за "Хемус", но нищо не е показал. А кучетата с пачките от контрабандата на неговите хора ги видяхме на снимки....", пише в публикация във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай

Нанков.

Радев коментира и решението на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, която прие на първо четене законови промени, с които се прекратява осигуряването на транспорт от страна на Националната служба за охрана (НСО) за администрацията на президента. Предложението бе внесено от депутата от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов.

"Изобщо не искам да коментирам и тази тема, но мога да ви кажа, че всяка, дори и регионална дирекция на което и да е министерство, има служебни автомобили. В президентството няма такива. Това е единствената държавна институция, която няма. Няма проблем иначе - нека не бъде НСО, но нека осигурят бюджет, парк, коли и шофьори", посочи президентът Радев.

За първия учебен ден Радев каза:

Всички успехи в новата история на България се дължат именно на образования и посветен на каузата на просветата, независимостта и свободата български народ. Просветеният и образован народ е неуязвим за демагогиите. Голямото предизвикателство пред обществото ни днес е как да гарантираме достойното бъдеще на България, което е немислимо без образование. Образование, обаче, което да развиваме както на основата на модерната технология, така и на основата на богатите традиции в нашата образователна система.