Хампарцумян: Бюджет 2026 прилича на гасене на пожар с бензин

Бюджет 2026 прилича на гасене на пожар с бензин, защото заложените увеличения са проинфлационни.
Това коментира финансистът Левон Хампарцумян за параметрите на публикувания снощи бюджет по бТВ.
„Когато се прави един бюджет в корпоративния свят, получаваш задачки, какво трябва да постигнеш с бюджета и ги изпълняваш. Министърът на финансите трябва да излезе и да каже какви са целите на този бюджет, ако някакви компромиси са направени – защо са направени и т.н. А тук – крият се някъде по дупките. От време на време някой излиза да покаже 2-3 картинки и ние трябва да разсъждаваме какво е искал да каже авторът, допълни Хампарцумян.
„Кърпим нещата. Ако устойчиво това го правим няколко последователни години, ще ударим стената с 200 км/ч. Вижте какво се случи с Кипър, Гърция, Румъния. Правят се планове как да се закрепят. Да си представим един „финансов купон“ – увеличават се заплати, назначават се хора в администрацията. В един момент обаче този „купон“ свършва и идва сметката и тази сметка трябва да се плати, няма как да не се плати“, каза Хампарцумян.
Според него е грешка, че никой не мери ефективността на изхарчените публични финанси.
