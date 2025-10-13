Германският външен министър пристига у нас за разговори за сигурността и Украйна

Германският външен министър Йохан Вадефул започва двудневно посещение в България и Румъния днес, като разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана, предаде ДПА, като цитира външното министерство в Берлин.
Разговорите ще обхванат и икономическото сътрудничество, усилията за повишаване на европейската конкурентоспособност и програмата за разширяване на ЕС, според същия източник.
Първоначално Вадефул планираше да започне посещението си в Атина, където щеше да се срещне с гръцкия си колега Георгиос Герапетридис, след което да продължи за София, за да се срещне с българския външен министър Георг Георгиев, посочва БТА.
Посещението в Атина обаче беше отменено, след като Герапетридис замина за Египет, за да присъства на церемонията по подписването на мирния план за Газа.
Вместо това Вадефул ще пътува директно за България, а за утре е насрочена среща в Букурещ с румънската външна министърка Оана Цою.
