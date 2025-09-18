По искане на Пеевски: НС ще заобикаля президента при избор на шеф на ДАНС

С експресно приети законови промени на първо четене Народното събрание урежда байпас на държавния глава при избор на нов председател.

В пленарната зала бе прието изменение в Закона за Националната служба за охрана, предложено от "ДПС-Ново начало", според което председателят на ДАНС ще се избира от парламента по предложение на Министерския съвет. Както вече е традиция в този парламент - "за" гласуваха от управляващата коалиция ГЕРБ, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ", с подкрепата на "ДПС-Ново начало".

В момента шефът на ДАНС се назначава с указ на президента и се избира от Народното събрание (НС). Законопроектът експресно бе вкаран в дневния ред на НС рано тази сутрин, при положение, че той е внесен в деловодството на парламента едва вчера.

В мотивите на вносителите от "ДПС-Ново начало "на Делян Пеевски в случаите на споделена компетентност правомощията на държавните органи следва да се упражняват при упражняват при спазване на принципа на разделение на властите и принципите на правовата държава.

"Нарушение на тези принципи е силовото налагане на волята на един орган по отношение на друг, особено когато става въпрос за стратегически интереси на държавата", аргументират се от партията на Пеевски.

Според тях тъй като в момента в закона не са предвидени механизми за разрешаване на евентуални конфликти между президента и правителството се влиза в хипотезата временно изпълняващ да заема поста.

Според ДПС-Пеевски, за да се предотвратят такива конфликтни ситуации, е нужна законова промяна НС да избира шефа на ДАНС по предложение на МС.

"Извършването на такава промяна е в изключителна конституционна компетентност на НС като законодателна власт. (...) С предложеното изменение балансът е отношенията парламент-президент-правителство не е нарушен, тъй като в републиката с парламентарно управление в центъра на този баланс е парламентът", аргументират се "ДПС-Ново начало".

Според тях промените "ще бъдат гаранция за стабилност и предвидимост, както и обществено доверие, защото НС работи в условията на политически плурализъм, прозрачност и публичност".

По време на дебатите се образува скандал между бившия вътрешен министър Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало" и няколко депутати от ПП-ДБ по повод починалия тази сутрин полицай, след като му прилоша на протеста около НС.

Калин Стоянов се обърна към Васил Пандов от ПП-ДБ с думите, че е излъгал, пишейки във Фейсбук, че колегите на починалия полицай не са му оказали навреме лекарска помощ. "Той не е починал на улицата, а в шокова зала, така че мерете си приказките", заяви Калин Стоянов.

Байрам Байрам от ДПС_Ново начало" взе думата за да каже на ПП-ДБ, че днес "са напълнили гащите". "Държавата с главно "Д" идва и ще ви пометем", каза той.

Юлиана Матеева от "Величие" каза, че очевидно законовите промени целят да унижат парламента. "Дори да го накарате да ходи пеша, хората пак на ръце ще го носят", обърна се тя към "ДПС-Ново начало".

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев каза, че между първо и второ четене ПП-ДБ ще внесе предложение, с което се забранява редови депутати да бъдат охранявани от НСО.

"Ще предложим да отпадне НСО охраната на Делян Пеевски. искам да го видя без охрана, така както е безстрашен. Днес трябва да бъдат ограничавани 3 булеварда, за да дойде на работа, завалията. Да дойде тук, да се разплуе до Байрам Байрам", призова Мирчев.

Междувременно депутатите удължиха работното си време до изчерпване на точките дневния си ред. Очаква се гласуването по петия вот на недоверие срещу правителството, което е последна точка в програмата на НС за днес, да бъде в 16:39 - 24 часа след приключването на вчерашните дебати.