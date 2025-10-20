ДПС победи ГЕРБ на кметския балотаж в Черногорово

Кандидатът на ДПС Христина Статева спечели балотажа на изборите за кмет на димитровградското село Черногорово, като победи опонента си от ГЕРБ Лидия Молева.

Това съобщи председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Димитровград Димитър Гавазов, цитиран от БТА, след окончателното преброяване на резултатите.

На втория тур на предсрочния частичен вот за управник на населеното място Статева събра 251 гласа, или 51,75%. Втора с 224 гласа, което е 46,86%, остана издигнатата от ГЕРБ Лидия Молева. Трима избиратели са маркирали полето "не подкрепям никого". Жителите с право на глас в Черногорово са 791.

На първия тур на 12 октомври Молева водеше пред Статева със 193 на 148 гласа. Няма подадени сигнали и жалби за нарушения, допълни Гавазов.

"ДПС успя да стъпи за пръв път от създаването си досега и в община Димитровград, като спечели кметските избори в село Черногорово", пишат от областното ръководство в Хасково на "ДПС-Ново начало" на официалната си страница във "Фейсбук". Напълно заслужена победа, до която стигнахме с постоянство, уважение към всички жители на селото, работа и поети ангажименти, които ще бъдат приоритет в работата на новоизбрания кмет г-жа Христина Статева, се допълва в публикацията.

След като гласува, почти всеки избирател, се отбива в едно от двете кафенета с магазини до секцията, които се оказва, че са превърнати в щабове на двамата кандидати, съобщи бТВ.