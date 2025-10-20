ДПС победи ГЕРБ на кметския балотаж в Черногорово

За първи път ДПС спечели кметско място в община Димитровград

OFFNews 20 октомври 2025 в 07:04 2385 4
Христина Статева става кмет на Черногорово

Снимка Фейсбук на ДПС
Христина Статева става кмет на Черногорово

Кандидатът на ДПС Христина Статева спечели балотажа на изборите за кмет на димитровградското село Черногорово, като победи опонента си от ГЕРБ Лидия Молева. 

Това съобщи  председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Димитровград Димитър Гавазов, цитиран от БТА, след окончателното преброяване на резултатите. 

На втория тур на предсрочния частичен вот за управник на населеното място Статева събра 251 гласа, или 51,75%. Втора с 224 гласа, което е 46,86%, остана издигнатата от ГЕРБ Лидия Молева. Трима избиратели са маркирали полето "не подкрепям никого". Жителите с право на глас в Черногорово са 791.

На първия тур на 12 октомври Молева водеше пред Статева със 193 на 148 гласа. Няма подадени сигнали и жалби за нарушения, допълни Гавазов.

"ДПС успя да стъпи за пръв път от създаването си досега и в община Димитровград, като спечели кметските избори в село Черногорово", пишат от областното ръководство в Хасково на "ДПС-Ново начало" на официалната си страница във "Фейсбук". Напълно заслужена победа, до която стигнахме с постоянство, уважение към всички жители на селото, работа и поети ангажименти, които ще бъдат приоритет в работата на новоизбрания кмет г-жа Христина Статева, се допълва в публикацията. 

След като гласува, почти всеки избирател, се отбива в едно от двете кафенета с магазини до секцията, които се оказва, че са превърнати в щабове на двамата кандидати, съобщи бТВ. 

    Шаран 007

    20.10 2025 в 09:37

    Грандиозният успех на ДПС/Делян Пеевски Славчев/ Ново начало, който засенчва дори изборните резултати на Ким Чен Ун, се дължи изцяло на политическата, духовна и интелектуална харизма на Делян Пеевски Славчев, който е в състояние да трансформира едни прости хартийки с водни знаци и метална защитна нишка в надежда за изстрадалия български народ.

    PaulPierce

    20.10 2025 в 09:00

    През 2023 нямат кандидат, 2025 печелят. Феноменално :)

    user4eto

    20.10 2025 в 08:15

    Сама да не се окажат като пазарджишките педесетолевки... :)

    Шаран 007

    20.10 2025 в 07:49

    Днес селската магазинерка ще бъде силно затруднена с връщането на ресто. Всички клиенти ще пазаруват с чисто нови петдесетолевки.

     
