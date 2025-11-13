Депутатите подкрепиха по-гъвкави условия на труд за родители на деца под 12 години

Родителите на деца до 12-годишна възраст да могат да работят на непълно работно време или от разстояние през лятната ваканция на децата, прие парламентът на първо четене днес. Законопроектът за изменение на Кодекса на труда е внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

Той беше одобрен единодушно със 181 гласа "за".

В момента в Кодекса на труда има възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С настоящото предложение се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години, но само през лятната ваканция.

Председателят на социалната комисия Деница Сачева посочи, че темата за съчетаване на личен и професионален живот ще става все по-значима.

"Средното ниво за ЕС за процент жени с деца между 20 и 49 г., които работят от вкъщи е 27,7%. Първа е Нидерландия - почти всяка втора жена го прави. В Швеция е 46%, в Дания - 42%. В страни сходни на нашата като Хърватска - 14,6%, Гърция - 8,8%, Румъния 4,8%. България е последна от всички страни, в които жените работят от вкъщи - с 3,6%. Има нужда от сериозен както експертен, така и политически дебат", посочи Сачева.

Депутатите отхвърлиха законопроекта за изменение на Кодекса на труда, внесен от Елисавета Белобрадова от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и група народни представители, с 58 гласа "за", 3 "против" и 121 "въздържал се".

Измененията предвиждаха натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска по майчинство да може да се ползва почасово от работника или служителя за водене и/или вземане на дете до 12 г. от и до детска градина или училище.

Белобрадова изтъкна, че подкрепят и трите законопроекта. Според нея обаче има друг проблем, свързан с образователните институции - до началното училище през летните месеци родителите остават без подкрепа с месеци, тъй като градините не работят.

Отхвърлен беше и законопроектът на Венко Сабрутев (ПП-ДБ) и група народни представители, с който се предлагаше да се създаде възможност полагащият се отпуск по бащинство в размер на 15 дни да бъде използван според конкретните нужди на всяко семейство – да се ползва наведнъж или на части в рамките на първата година от датата на раждането на детето, като се премахва изискването да се използва само наведнъж след изписване на детето.

Венко Сабрутев от ПП изтъкна, че с техния текст се концентрират на реформа, която да регламентира бащинството. Той посочи, че татковците сега имат 15 дни, които да се вземат наведнъж и то след изписването на детето.

В подкрепа на тези промени в Кодекса на труда гласуваха 65 народни представители, 21 бяха "против" и 97 се въздържаха.