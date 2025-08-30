Демерджиев: Паскал не се е върнал случайно, има договорка с управляващите Пеевски и Борисов

Никола Николов-Паскал не се е върнал случайно във България. Има някаква договорка между него и хората, които в момента управляват държавата – Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Това каза Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи в служебните правителства на Гълъб Донев, назначени от президента Румен Радев, по бТВ.

Паскал, сочен за контрабандист №1 у нас, беше екстрадиран на 27 август от Сърбия. Той е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция „Митници“ Петя Банкова.

Очаквам да изтекат контролирано показанията на въпросния Паскал, както изтекоха на други свидетели, обвиняеми и така нататък, по най-различни досъдебни производства. Очаквам тези показания да са атака срещу „Продължаваме промяната“, заяви още Демерджиев.

Той пропомни, че Банкова и Коцев бяха назначени по време на правителството на т. нар. "сглобка". Част от участниците в тази сглобка се опитват да се дистанцират от нея и да прехвалят отговорността за всичко, което излезе наяве, на другия участник в тази тристранна коалиция – „Продължаваме промяната“. Не оправдавам действията на хората от ПП. Но отговорността трябва да бъде споделяна между всички, а това включва ГЕРБ, включва и ДПС чрез новия лидер на т. нар. „Ново начало“, коментира бившият вътрешен министър.