Делян Добрев определи Румен Спецов като способен и смел човек

Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Делян Добрев обяви, че посоченият от правителството за особен управител на "Лукойл" Румен Спецов е способен и смел човек. Добрев все пак уточни, че шефът на НАП е предложение на Министерския съвет, а не на ГЕРБ. Партията на Бойко Борисов остро критикуваше Спецов преди време.

„Не знам коя е истината по старите казуси. Но съм работил с него и ми се струва способен и смел човек. Сигурен съм, че една дузина хора са отказали да бъдат особен управител“, коментира Добрев пред бТВ.

Той настоява държавата да наеме международен оператор, който да управлява рафинерията.

„Така ще намалим риска от бъдещ арбитраж срещу България“, посочи още депутатът.

Добрев е категоричен, че покупка от държавата е невъзможна и обясни защо.

„На държавата не ѝ стигат парите за пенсии и заплати, камо ли да купува рафинерия.“

И определи проектобюджета за следващата година като ляв. Въпреки това управляващото мнозинство ще го подкрепи. По думите му „хубавото на този бюджет е, че следващият ще е хубав“.

Делян Добрев обясни, че в парламента няма практика бюджет да се „прекроява“ из основи и затова възможностите за поправки между първо и второ четене са ограничени. Добрев повтори тезата, която ГЕРБ излагат от месеци – че политиките, заложени от Асен Василев, са довели до натрупване на сериозни дефицити.