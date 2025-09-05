ДБ предлага специална реформа по отношение на СРС

"Демократична България" предлага специална реформа по отношение на СРС. Как се мотивира и извършва подслушването и как се унищожават събраните данни. Внасят и изменения в Закона за електронната идентификация, така че гражданите да могат да използват е-услуги от телефона си.

Внесената реформа е част от представения План за противодействие и отпор на завладяната държава.

"Това е отпор срещу завладяването на институциите. Предлагаме и специална реформа по отношение на СРС. Как се мотивира и извършва подслушването и как се унищожават събраните данни. Внасяме и изменения в Закона за електронната идентификация, така че гражданите да могат да използват е-услуги от телефона си. Така бизнесът и икономиката ще бъдат максимално облекчени. Това е дългосрочен начин за освобождаване на завладяната държава. СРС трябва да се пазят докогато има нужда от тях, ние предлагаме на тези за националната сигурност срокът да се намали от 15 години на 10. Когато приключи едно досъдебно производство няма нужда да бъдат съхранявани. В момента сериозно се злоупотребява със СРС-тата. Предлагаме цялостна реформа на режима. Ще внесем и законови промени, за да не може прокуратурата да си наглася удобни съдии", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в кулоарите на парламента.

Той посочи още, че са подали сигнал в прокуратурата и КПК срещу Пеевски за това как управлява държавата - чрез компромати и папки, с които държи политици със заплаха за повдигане на обвинения.

"Надали тандемът Славчев и Сарафов ще се задвижи срещу Пеевски, но сме длъжни да действаме институционално", каза още Божанов.

Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев отново коментира визитата на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров в Китай, като посочи, че станало ясно, че Зафиров е бил представен като вицепремиер.

"Не е бил в отпуск и не е бил като турист с фотоапарат и раничка. Това е унижение за премиера Желязков, който казва, че не е знаел, унижение за Бойко Борисов, който обикаля Европа и обяснява колко голям евроатлантик е, как подкрепя Украйна и Запада. Единственото адекватно решени, за да може и премиерът да запази достойнство, е да се поиска оставката на вицепремиера Зафиров", каза Мирчев.

ДБ разкритикува идеята за общ десен кандидат за президент, за която лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов говори по-рано днес.

"Борисов си е легнал в леглото с Пеевски, протяга ръка към дистанционното и се обръща към десните: "Елате да ме подкрепите за обща кандидатура". Борисов и Пеевски са в тандем, това е ясно и никой не го отрича. Ние нямаме работа в леглото на Пеевски и Борисов", категоричен бе Мирчев.

Божанов коментира ареста на варненския кмет Благомир Коцев, като посочи, че "КПК нарушава брутално закона, като не дава на прокуратурата делата, за да се внесат в съда и да се гледа мярката за неотклонение".