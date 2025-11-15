Нова програма за саниране на еднофамилни къщи афишира днес премиерът Росен Желязков. Чрез нея ще се предоставят ваучери по 20 000 лв. за обект.
Финансирането е от фонд за декарбонизация, който ще разполага със 100 млн. лв., които в последствие може да бъдат увеличени.
Сумата ще бъде достатъчна за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации, уточни правителственият пресцентър.
Министър-председателят днес бе на обиколка в Североизточна България, където нагледа ремонти, срещна се с граждани и представители на местната власт. По темата със санирането говори в Тутракан, където жилищен блок с над 500 човека, компрометиран още при строителството с ВиК-системата си, е потънал повече от 20 сантиметра в образувало се блато. След спешните действия на държавата блокът бил укрепен, а и енергийната му ефективност - подобрена.
Желязков посети и мястото на българския бряг, което ще е част от фериботната линия Тутракан - Олтеница.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2910
4
15.11 2025 в 23:52
4005
3
15.11 2025 в 22:12
1000
2
15.11 2025 в 20:50
6425
1
15.11 2025 в 20:06
Сръбската петролна компания НИС е била освободена от американските санкции
Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Правителството предложи Румен Спецов за особен управител на Лукойл
Дават ваучери по 20 000 лв. за саниране на къща
Бонев: Хората, които не живеят в центъра, ще паркират по-скъпо и по-трудно