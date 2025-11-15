Дават ваучери по 20 000 лв. за саниране на къща

OFFNews 15 ноември 2025 в 19:42 8319 4
Росен Желязков

Снимка Министерски съвет
Премиерът Росен Желязков в Тутракан

Нова програма за саниране на еднофамилни къщи афишира днес премиерът Росен Желязков. Чрез нея ще се предоставят ваучери по 20 000 лв. за обект.

Финансирането е от фонд за декарбонизация, който ще разполага със 100 млн. лв., които в последствие може да бъдат увеличени.

Сумата ще бъде достатъчна за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации, уточни правителственият пресцентър.

Министър-председателят днес бе на обиколка в Североизточна България, където нагледа ремонти, срещна се с граждани и представители на местната власт. По темата със санирането говори в Тутракан, където жилищен блок с над 500 човека, компрометиран още при строителството с ВиК-системата си, е потънал повече от 20 сантиметра в образувало се блато. След спешните действия на държавата блокът бил укрепен, а и енергийната му ефективност - подобрена.

Желязков посети и мястото на българския бряг, което ще е част от фериботната линия Тутракан - Олтеница.

    Mounted Archer

    15.11 2025 в 23:52

    Пол, да го наречеш клоун е комплимент за него и такива като него. Неотдавна острото перо на един анализатор беше оприличило Розко на надуваема кукла - не толкова заради аграрно-червендалестата му фасада, колкото заради това, че е за общо политическо ползване и всеки го използва както и където си пожелае...

    PaulPierce

    15.11 2025 в 22:12

    Желязков е клоун

    Никодим

    15.11 2025 в 20:50

    Хаха. Разбрах къде ще отиде увеличението на моя и на всички останали добросъвестни платци на данък дивидент. Еднофамилните къщи на избирателите. Отвратен съм.

    Lari

    15.11 2025 в 20:06

    Отидете в циганските квартали. Там има къщи за саниране. А после на санираните ще им вземете босите крака.

     