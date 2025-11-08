Даниел Вълчев: Държавата агонизира. Колкото повече - толкова по-голяма вълна ще се вдигне на избори

Истинското противопоставяне ще се появи на парламентарни избори. Колкото повече агонизира държавата, а тя в момента агонизира, толкова по-голяма вълна ще се вдигне, заяви пред БНР проф. Даниел Вълчев - декан на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Според него през президентските избори няма да се измери какво е състоянието и подкрепата за управлението.
"Големият въпрос е дали ще има президент в опозиция на сегашното управление или някой, който да е по-скоро е неин симпатизант. По-голям шанс има кандидат, който е против това управление", прогнозира юристът.
"Да участвам в активната политика не ми е мечтата", каза Вълчев относно спрягането на неговото име като участник в изборите. "Теоретично не го изключвам, но виждам много много малък шанс да се включа в такива неща".
Според Даниел Вълчев управляващото мнозинство не е консервативно, а корпоративно:
"Борисов успя да задържи в партията си две доста различни крила - едното е доста пролиберално, а другото - хора, които са по-скоро свързани с консервативни идеи. Това е голямо постижение, защото те трудно се удържат в една организация. Удържайки ги, той може да се съчетае и с едните, и с другите - както дойде. И който се излъже да се съчетае, той нежно го прегръща, гъдела на питона - хруп и той приключва. Както сега ще стане с БСП, с ИТН. Пеевски малко голям му идва. Не знам какво ще стане - кой кого. Това не е идеологическо мнозинство".
Една държава прави политиките си през бюджета, изтъкна още проф. Вълчев и обясни:
"Можем да разберем що за правителство ни управлява по това какъв бюджет то ще приеме. Това е инерционен бюджет - харчене без растеж, харчене заради самото харчене, няма политики, дават се пари на определени групи. Има изключително раздути приходи. Дефицитът вероятно ще бъде много над 3%. Ние продължаваме да задлъжняваме. И не е ясно защо правим всичко това. Живеем в много силна инфлация".
Вълчев е на мнение, че президентът Радев много закъсня при поставянето на въпроса за референдума за еврото. Въпреки това според него Радев се очертава като основна алтернатива.
хранилката и доилката е огромна, и входящите пари са 3 потока:
1) кретаща икокомика на БГ
2) Европейски субсидии
3) заем
Последното разсте с такава скорост, че преди да ни понижат рейтинга, бая Майбаси ще платят децата и внуците ни.
