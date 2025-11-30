''Да, България'' дава мандат за споразумението за единна президентска кандидатура

Изпълнителният съвет на "Да, България" дава мандат на съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов да подпишат споразумението за издигане на единна кандидатура за президент на изборите догодина, съобщиха от партията в съобщение до медиите.
Проектът за споразумение е подготвен съвместно от Форума за демократично действие и "Продължаваме промяната-Демократична България".
От формацията декларират ангажимент за разширяване на участниците в споразумението с извънпарламентарните партии и организациите от демократичната общност.
Изпълнителния съвет е възложил и изготвянето на документите по хронограмата за подготовка за местните избори през 2027 г., които с решение на Националния съвет са определени за стратегически приоритет, съобщават още от партията.
От "Да, България" потвърждават политическата си подкрепа за европейската ориентация на страната и за въвеждането на еврото от 1 януари, но продължават да подкрепят и гражданския протест срещу управляващите заради бюджета като "легитимен отпор на гражданите, които искат да си върнат държавата в сблъсък с опитите на Пеевски да узурпира все повече власт и обществен ресурс".
Според формацията на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов има наличие на "фактически разпад на мнозинството и преминаването на структурната политическа криза в поредна остра фаза поради отказа от реформи и продължаващото завладяване на институциите".
