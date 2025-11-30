''Да, България'' дава мандат за споразумението за единна президентска кандидатура

OFFNews 30 ноември 2025 в 14:34 842 0
Божидар Божанов, Ивайло Мирчев

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов, Ивайло Мирчев

Изпълнителният съвет на "Да, България" дава мандат на съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов да подпишат споразумението за издигане на единна кандидатура за президент на изборите догодина, съобщиха от партията в съобщение до медиите.

Проектът за споразумение е подготвен съвместно от Форума за демократично действие и "Продължаваме промяната-Демократична България".

От формацията декларират ангажимент за разширяване на участниците в споразумението с извънпарламентарните партии и организациите от демократичната общност.

Изпълнителния съвет е възложил и изготвянето на документите по хронограмата за подготовка за местните избори през 2027 г., които с решение на Националния съвет са определени за стратегически приоритет, съобщават още от партията.

От "Да, България" потвърждават политическата си подкрепа за европейската ориентация на страната и за въвеждането на еврото от 1 януари, но продължават да подкрепят и гражданския протест срещу управляващите заради бюджета като "легитимен отпор на гражданите, които искат да си върнат държавата в сблъсък с опитите на Пеевски да узурпира все повече власт и обществен ресурс".

Според формацията на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов има наличие на "фактически разпад на мнозинството и преминаването на структурната политическа криза в поредна остра фаза поради отказа от реформи и продължаващото завладяване на институциите".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     