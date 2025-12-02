БСП-Поморие въстана: Дългогодишни членове напускат огорчени от ръководството

Общинската организация на БСП в Поморие се противопостави на политиката на партийното ръководство.
В декларация, разпространена в каналите на формацията, от БСП-Поморие заявяват, че масовите протести от последната седмица по същество не са породени от проекта за Бюджет за 2026 година. Според тях това е само поводът за протестите.
Ето какво заявяват от БСП-Поморие в изявлението си:
"Общинската организация на БСП Поморие нееднократно е заявявала своето несъгласие с водената през последната година политика от страна на партийното ръководство. Като пример можем да посочим и изпратената преди няколко месеца критична декларация до Изпълнителното бюро, относно позицията на БСП и отказа от страна на Народното събрание да разгледа въпроса за провеждане на референдум за влизане в Еврозоната. Не беше обърнато внимание. Същевременно през изминалия период много партийни организации от страната също изразяваха своето недоволство и критики.
Дългогодишни активни членове на партията я напускат огорчени от действията на ръководството, които са в разрез с принципите и идеологията ни!
Участието в това управление се случи въпреки несъгласието на редовите членове, носи и продължава да носи само негативи, унижение и обезличаване!
Въпреки, че вече е късно призоваваме за незабавно оттегляне от участие в правителството, както и ИБ да поеме отговорност и подаде колективна оставка - в името на честните и достойни наши членове! БСП да не влиза в състава на ново коалиционно правителство и да откаже парламентарна подкрепа на действията на нов кабинет, ако такъв бъде излъчен от това Народно събрание.
НС на БСП да приеме решение за свикване на извънреден конгрес и избор на нови ръководни органи. Нашият призив е за незабавни действия - за да не останете в историята като заличителите на партия с над 100 годишна история!"
6764
4
03.12 2025 в 09:15
Май Радев си е подготвил почвата вече за партията, която ще си спретне след края на мандата.
2000
3
03.12 2025 в 01:02
4246
2
02.12 2025 в 22:59
510
1
02.12 2025 в 22:46
хахахахаха
Само сините комсомолски форумни плъхове пак не разбрали такива.
