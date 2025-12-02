БСП-Поморие въстана: Дългогодишни членове напускат огорчени от ръководството

Общинската организация на БСП в Поморие се противопостави на политиката на партийното ръководство.

В декларация, разпространена в каналите на формацията, от БСП-Поморие заявяват, че масовите протести от последната седмица по същество не са породени от проекта за Бюджет за 2026 година. Според тях това е само поводът за протестите.

Ето какво заявяват от БСП-Поморие в изявлението си: