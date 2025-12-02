БСП-Поморие въстана: Дългогодишни членове напускат огорчени от ръководството

Лидерът на БСП-Обединена левица и вицепремиер Атанас Зафиров на Позитано 20

Общинската организация на БСП в Поморие се противопостави на политиката на партийното ръководство. 

В декларация, разпространена в каналите на формацията, от БСП-Поморие заявяват, че масовите протести от последната седмица по същество не са породени от проекта за Бюджет за 2026 година. Според тях това е само поводът за протестите.

Ето какво заявяват от БСП-Поморие в изявлението си:

"Общинската организация на БСП Поморие нееднократно е заявявала своето несъгласие с водената през последната година политика от страна на партийното ръководство. Като пример можем да посочим и изпратената преди няколко месеца критична декларация до Изпълнителното бюро, относно позицията на БСП и отказа от страна на Народното събрание да разгледа въпроса за провеждане на референдум за влизане в Еврозоната. Не беше обърнато внимание. Същевременно през изминалия период много партийни организации от страната също изразяваха своето недоволство и критики.

Дългогодишни активни членове на партията я напускат огорчени от действията на ръководството, които са в разрез с принципите и идеологията ни!

Участието в това управление се случи въпреки несъгласието на редовите членове, носи и продължава да носи само негативи, унижение и обезличаване!

Въпреки, че вече е късно призоваваме за незабавно оттегляне от участие в правителството, както и ИБ да поеме отговорност и подаде колективна оставка - в името на честните и достойни наши членове! БСП да не влиза в състава на ново коалиционно правителство и да откаже парламентарна подкрепа на действията на нов кабинет, ако такъв бъде излъчен от това Народно събрание.

НС на БСП да приеме решение за свикване на извънреден конгрес и избор на нови ръководни органи. Нашият призив е за незабавни действия - за да не останете в историята като заличителите на партия с над 100 годишна история!"

    GB

    03.12 2025 в 09:15

    И други структури на бсп вече се отказаха от това ръководство и се обявиха против участието в правителството.

    Май Радев си е подготвил почвата вече за партията, която ще си спретне след края на мандата.

    startx

    03.12 2025 в 01:02

    Свършено е вече с тази партия, защото при нови избори Нинова ще излезе с новата си партия и ще засмуче много от останалите избиратели на БСП при нея, а някои ще се излъжат да отидат и при Копейката. Тези убиха тази партия и при нови избори в най-добрият случай ще се борят да влязат в парламента с много нисък вот. Те сега влязоха с нисък, а и всеки път избирателите им намаляват по една или друга причина и след тези глупости, които сътвориха ще се смъкнат до 4% т.е. прага за влизане, което хич не им е сигурно.

    БотоксПутю

    02.12 2025 в 22:59

    Туй Евро ще затрие БКП-то. Клепоухият ги чака с отворени обятия.

    sandman

    02.12 2025 в 22:46

    Чорапев няма да има нужда да гради "местни структури" тоест. Което си му е и целта.

    хахахахаха
    Само сините комсомолски форумни плъхове пак не разбрали такива.

     
