Божанов: Имаше опит да хакнат камерите и да спрат излъчването на живо на протеста

Ако не бъде подадена оставка на правителството, ще внесем вот на недоверие и следващите дни и седмици ще има още протести, заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов пред bTV.

"Управляващите са с един протест назад, чуват протестиращите със закъснение, но гневът на младите ги е залял и сега се опитват да се снишат. Но няма как да възстановят доверието, защото управлението е лишено от легитимност", каза депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).

Според Божанов огромният по мащабите си протест в София не е бил опорочен, хората са протестирали мирно и само в края му са дошли провокациите от малка група хора. Дори един от стюардите на “Да, Бълагрия”, охраняващи реда на протеста, е бил уцелен с бутилка в главата и превързан в “Пирогов”, поясни депутатът.

“Звъннах на вътрешния министър да му кажа, че няма на кого да съобщя за провокатори на паметника Левски, защото нямаше никаква полиция. Спирането на тока бе очевиден саботаж - може би целта е била шествието да бъде окървавено в тъмното. Но то промени маршрута си по “Дондуков”. Имаше опит да бъдат хакнати камери и да бъде спряно излъчването във Фейсбук на нашата страница, на страницата на ПП, в YouTube. Благодарение на последващи защити на Фейсбук това не се случи”, каза депутатът.

Заяви, че затова днес е имало бус на полицията пред фирмата, осигуряваща излъчването и предупреди МВР да не тормози български граждани.

Според съпредседателя на “Да, България” председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е използвал провокациите, за да се опита да наложи интерпретация за протеста за своите политически тези и да каже същата вечер, че правителството няма право да отстъпи.

“А трябва да отстъпи, протестиращите няма да се откажат, докато Пеевски не бъде изметен от политическия терен”, каза Божанов.

Tепърва ще се решава дали обявеният днес вот на недоверие, който ще внесе ПП-ДБ, ще бъде за цялостната политика на правителството или за секторни политики. По думите на Божидар Божанов няма да има проблем с влизането ни в еврозоната дори и със служебно правителство, защото България вече практически е в нея, дори евробанкнотите и евромонетите вече са в банките.