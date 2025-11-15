Божанов алармира, че МЕУ ще даде 55 млн. за облак в съмнителна поръчка

Депутатът от ПП-ДБ и бивш министър на електронното управление Божидар Божанов алармира, че министерството е обявило съмнителна поръчка за облачна платформа за 55 милиона лева.
"Когато не пишеш изискванията на база на нуждите, а ги преписваш от спецификацията на доставчика, който искаш да спечели, се получават абсурдни неща", пише днес депутатът.
"Министерство на електронното управление пуска поръчка за 55 милиона за 5-годишен абонамент за SIEM (вид софтуер за киберсигурност), в която иска да се поддържат "популярни облачни платформи (Azure, GCP, AWS, AliCloud)". Не мисля, че администрацията ползва тези облачни платформи. Но дори някой да е пробвал експериментално Azure, GCP и AWS, ще трябва да задам въпрос на МЕУ кой и защо ползва AliCloud (Alibaba Cloud) - китайска облачна инфраструктура", допълва Божанов.
Според него отговорът ще бъде "никой". "Но като питаме ChatGPT кои производители на SIEM поддържат изрично AliCloud, се оказва, че има само 2 (за останалите трябват доработки или по-специфични конфигурации). Може да се направи обосновано предположение кой ще бъде избраният софтуер (и съответно кандидат)", завършва той.
