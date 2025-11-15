Божанов алармира, че МЕУ ще даде 55 млн. за облак в съмнителна поръчка

15 ноември 2025
Божидар Божанов

Снимка БГНЕС
Депутатът Божидар Божанов

Депутатът от ПП-ДБ и бивш министър на електронното управление Божидар Божанов алармира, че министерството е обявило съмнителна поръчка за облачна платформа за 55 милиона лева.

"Когато не пишеш изискванията на база на нуждите, а ги преписваш от спецификацията на доставчика, който искаш да спечели, се получават абсурдни неща", пише днес депутатът.

"Министерство на електронното управление пуска поръчка за 55 милиона за 5-годишен абонамент за SIEM (вид софтуер за киберсигурност), в която иска да се поддържат "популярни облачни платформи (Azure, GCP, AWS, AliCloud)". Не мисля, че администрацията ползва тези облачни платформи. Но дори някой да е пробвал експериментално Azure, GCP и AWS, ще трябва да задам въпрос на МЕУ кой и защо ползва AliCloud (Alibaba Cloud) - китайска облачна инфраструктура", допълва Божанов.

Според него отговорът ще бъде "никой". "Но като питаме ChatGPT кои производители на SIEM поддържат изрично AliCloud, се оказва, че има само 2 (за останалите трябват доработки или по-специфични конфигурации). Може да се направи обосновано предположение кой ще бъде избраният софтуер (и съответно кандидат)", завършва той.

    1505

    4

    СребъренЛок

    15.11 2025 в 12:18

    -14
    +0
    Този не беше ли подсадим. Божанов не беше ли тоя дето е против САЩ и Великобритания за търговски управител? Божанов не беше ли той, който пускаше на своите си АйТи фирми сладката баница? Двойноаршинци!

    3000

    3

    fen4o

    15.11 2025 в 11:46

    -0
    +11
    Обществената поръчка е тук https://app.eop.bg/today/524583
    Може да видите, техническото приложение (Образец № 2 - Техническо предложение) и кои фирми са кандидати.

    Ако го прочетете ще видите, че ще им трябват 5000TB (5 петабайт) за логове. Това са по 1000 ТB на година, или по ~2.75 TB на ден.

    Много специфични изисквания (технологии, които не се ползват изобщо в МЕУ) с ясен победител.

    4005

    2

    PaulPierce

    15.11 2025 в 11:12

    -24
    +0
    Ами да каже кой е кандидата, който ще спечели, не да дудне като герберска лелка.

    8015

    1

    plamen-f

    15.11 2025 в 09:36

    -0
    +4
    За разлика от Германия, чиито модел сме били следвали според бъртвежиге на барбаганьос

     