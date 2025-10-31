Министърът на туризма Мирослав Боршош атакува Столичната община за липсата на работещи лифтове.
"Заедно с министъра на младежта и спорта имахме среща с инвеститор, който иска да изгради нови лифтове на Витоша", пише Боршош на страницата на партия ГЕРБ във Фейсбук.
В друго съобщение той посочва, че неговото ведомство се е заело с подобряването на достъпността до Витоша.
Вчера (31.10) на заседание на ресорната парламентарна комисия Боршош атакува Столичната община, че за година и половина, когато спря да действа Симеоновският лифт, не е направено нищо по въпроса.
"Имаше желание от страна на Столичната община, но само с желание тази работа няма как да се свърши", заяви Боршош.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Швейцарските медии: Тръмп вероятно се опитва да свали Мадуро от власт
''Невинен до доказване на противното'': как публичният процес изпревари съдебния по случая ''Росен Белов''
Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята
5 кг злато за Гешев, 1 кг за спецпрокурора ''Митко'': Бившата на Пепи Еврото свидетелства срещу него