Министърът на туризма Мирослав Боршош атакува Столичната община за липсата на работещи лифтове.

"Заедно с министъра на младежта и спорта имахме среща с инвеститор, който иска да изгради нови лифтове на Витоша", пише Боршош на страницата на партия ГЕРБ във Фейсбук.

В друго съобщение той посочва, че неговото ведомство се е заело с подобряването на достъпността до Витоша.

Вчера (31.10) на заседание на ресорната парламентарна комисия Боршош атакува Столичната община, че за година и половина, когато спря да действа Симеоновският лифт, не е направено нищо по въпроса.