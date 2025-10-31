Боршош атакува Столичната община за липсата на работещи лифтове

OFFNews 31 октомври 2025 в 20:33 684 0
Боршош

Снимка БГНЕС/БОЯН ТОПЧИЙСКИ
Мирослав Боршош

Министърът на туризма Мирослав Боршош атакува Столичната община за липсата на работещи лифтове.

"Заедно с министъра на младежта и спорта имахме среща с инвеститор, който иска да изгради нови лифтове на Витоша", пише Боршош на страницата на партия ГЕРБ във Фейсбук.

В друго съобщение той посочва, че неговото ведомство се е заело с подобряването на достъпността до Витоша.

Вчера (31.10) на заседание на ресорната парламентарна комисия Боршош атакува Столичната община, че за година и половина, когато спря да действа Симеоновският лифт, не е направено нищо по въпроса.

"Имаше желание от страна на Столичната община, но само с желание тази работа няма как да се свърши", заяви Боршош.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Програмата Еразъм: Разказ от първо лице