Борисов за призива на ПП да ходи пеш на работа: Болят ме коленете, не мога да минавам 80 км на ден

"Дойдох на работа през покрива. Входове са блокирани, това да не е нещо сложно - да стоиш в колата и да чакаш да те вдигнат", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с блокадата на ПП-ДБ пред входовете към служебния паркинг на Народното събрание.

"Те са страшни смелчаци (ПП-ДБ, б.р). Гледал съм ги с мандаринките как се бият. Всеки знае къде живея. Аз всеки ден идвам 40 км от Банкя до тук и се връщам. Как да дойда пеша? Аз, за разлика от тях, имам семейство, имам внуци. Те вечер ме чакат да се прибера и да вечеряме, аз не ходя по ресторанти. Какво искат от мен? Цял ден работя и искам вечер да си почина. Кой им даде разрешение да затворят "Дондуков" за пет коли? Мен ме болят коленете, не мога да минавам 80 км на ден пеша, за да направя на някой от вас кеф", коментира Борисов призива на ПП-ДБ той и лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски да дойдат пеша на работа и да говорят с хората на улицата.

Той изказа съболезнования за починалия полицай тази сутрин в района на парламента.

По думите му от години се политизира всичко, свързано с МВР.

"Използват се като оправдания за несгодите или неуспеха на политическите партии", коментира лидерът на ГЕРБ.

По отношение на предстоящото гласуване на вот на недоверие, Борисов заяви, че той е иницииран от ПП-ДБ, "за да ги забележат хората", и заяви, че няма да гласува.

"Аз няма да дойда да гласувам за този вот. Ако иска да мине, ако иска да не мине, защото утре без правителство няма еврозона, няма бюджет, тежък хаос, няма инвестиции", посочи още Борисов.

Той отбеляза, че ГЕРБ не са свикнали лидерът им да не е премиер.

"Трудно ни е, но за да има стабилност го направихме. Това е последният опит на ПП-ДБ да спрат еврото. Хората свикнаха, темата падна, имаме да приемем бюджет и от първи януари сме в еврозоната", коментира той.

Секунди след като влезе в пленарната зала, Борисов се върна, защото Асен Василев говорил и искал да направи една декларация.