Борисов отиде в завод за дронове и поиска подкрепа за военната индустрия (галерия)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети предприятието за дронове "Самел" 90 в Самоков и настоя българската отбранителна индустрия да получи по-силна институционална подкрепа.
Ето какво написа Борисов във фейсбук:
Българската отбранителна индустрия трябва да получи по-силна институционална подкрепа. „Самел-90“ има капацитет да бъде не просто доставчик, а стратегически партньор на държавата. Местната икономика и трудовият пазар в Самоков печелят от стабилното развитие на такива предприятия, но за да се развиват устойчиво, е нужна координация между държавата, индустрията и местната власт.
Подкрепата за предприятия като „Самел-90“ е подкрепа както за нашата национална сигурност, така и за бъдещето на регионите. Чрез своето военно производство например, “Самел - 90” осигурява над 500 работни места.
24.09 2025 в 13:25
24.09 2025 в 13:01
24.09 2025 в 12:58
Синя и зелена зона в София скачат двойно, платено паркиране в Изток, Изгрев и още няколко района
