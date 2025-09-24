Борисов отиде в завод за дронове и поиска подкрепа за военната индустрия (галерия)

OFFNews 24 септември 2025 в 12:49 970 3
Бойко Борисов

Снимка Фейсбук страница на Бойко Борисов
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети предприятието за дронове "Самел" 90 в Самоков и настоя българската отбранителна индустрия да получи по-силна институционална подкрепа.

Ето какво написа Борисов във фейсбук:

Българската отбранителна индустрия трябва да получи по-силна институционална подкрепа. „Самел-90“ има капацитет да бъде не просто доставчик, а стратегически партньор на държавата. Местната икономика и трудовият пазар в Самоков печелят от стабилното развитие на такива предприятия, но за да се развиват устойчиво, е нужна координация между държавата, индустрията и местната власт.

Подкрепата за предприятия като „Самел-90“ е подкрепа както за нашата национална сигурност, така и за бъдещето на регионите. Чрез своето военно производство например, “Самел - 90” осигурява над 500 работни места.

    142

    3

    Октим

    24.09 2025 в 13:25

    -10
    +0
    Май от кремълската кочина ще му дърпат ушите на ру卐кия орденоносец?

    180

    2

    Far Rider

    24.09 2025 в 13:01

    -0
    +1
    Позицията на Мухобойко е ясна: повече държавни (народни) пари за усвояване!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    24.09 2025 в 12:58

    -10
    +1
    А някой лев метнал ли е от джипката? Че май избори идат...
     
